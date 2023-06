Kraftwerk bietet Vmax-Aufhebung für Dodge Challenger und Charger 2023 im eigenen Haus an

Auch im letzten Modelljahr sind viele Dodge Challenger und Charger herstellerseitig in der Höchstgeschwindigkeit begrenzt.

Kraftwerk, der renommierte Experte für Fahrzeugtuning an US Cars, bietet ab sofort die Vmax-Aufhebung für die neuesten Modelle des Dodge Challenger und Charger des Modelljahres 2023 an.

Kunden haben die Möglichkeit, diese Modifikation direkt im Haus von Kraftwerk durchführen zu lassen.

Die Vmax-Aufhebung ermöglicht es den Besitzern von Dodge Challenger und Charger, die werkseitig begrenzte Höchstgeschwindigkeit zu überwinden und das volle Potenzial ihrer Fahrzeuge auszuschöpfen.

Kraftwerk verfügt über das Fachwissen und die technische Ausstattung, um diese Modifikation sicher und präzise durchzuführen. Hierfür kann der Kunde entweder mit seinem Dodge nach Hünfeld kommen oder alternativ das Motorsteuergerät zuschicken. Das kann auch durch eine der zahlreichen Partnerwerkstätten für den Kunden erledigt werden.

Die Vmax-Aufhebung bietet den Fahrern ein ultimatives Fahrerlebnis auf der Straße oder der Rennstrecke.

Mit dieser Modifikation können sie die beeindruckende Leistung und Geschwindigkeit des Dodge Challenger und Charger voll ausschöpfen.

Kraftwerk ist bekannt für seine hochwertigen Tuning-Dienstleistungen und legt großen Wert auf Qualität und Kundenzufriedenheit.

Durch die Durchführung der Vmax-Aufhebung im eigenen Haus kann das Unternehmen eine erstklassige Arbeit garantieren und sicherstellen, dass alle Kundenanforderungen erfüllt werden.

Autoliebhaber, die ihre Dodge Challenger und Charger des Modelljahres 2023 auf ein neues Leistungsniveau bringen möchten, können sich an Kraftwerk wenden.

Besuchen Sie die Webseite, um weitere Informationen zu erhalten und einen Termin für die Vmax-Aufhebung zu vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kraftwerk GmbH & Co. KG

Herr Steffen Gleis

Industriestr. 2

36088 Hünfeld

Deutschland

fon ..: 06652 9859248

web ..: http://www.kraftwerk.cc

email : info@kraftwerk.cc

