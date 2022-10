Original Mopar Betriebsflüssigkeiten im Kraftwerk Onlineshop

Viele Fahrzeughalter schwören auf originale Wartungsteile vom Hersteller. Speziell bei US Fahrzeugen sind diese allerings nicht immer problemlos zu beschaffen.

Der Hünfelder US-Car Spezialist Kraftwerk bietet ab sofort alle gängigen Betriebsflüssigkeiten von Mopar für Chrysler, Dodge, Jeep und RAM im Onlineshop an.

Hierzu gehören unter anderem Mopar MaxPro Motoröle in den Viskositäten 0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W30, das für SRT Modelle freigegebene Pennzoil Ultra Platinum 0W-40, Mopar AFT+4 Getriebeöl sowie Mopar Differential- und Getriebeöle in den Viskositäten 75W-85, 75W-90 und 75W-140.

Passend zu den Differentialölen ist das Mopar Limited Slip Additiv (LSD) verfügbar.

Für das Kühlsystem sind verschiedene Varianten der original Mopar Kühlflüssigkeit / Kühlerfrostschutz erhältlich.

Die Produkte sind in der Regel sofort ab Lager lieferbar und können entweder im Kraftwerk Onlineshop (www.kraftwerk-shop.cc) bestellt, oder direkt vor Ort abgeholt werden.

Sonderbestellungen können kurzfristig beschafft werden. Der Tuning Spezialist bietet neben den Mopar Originalteilen natürlich eine große Anzahl weiterer Ersatzteile und Tuning Komponenten.

Egal, ob Tuning, Ersatzteile oder Performance Upgrades – bei Kraftwerk ist ein Kunde mit seinem US-amerikanischen Auto richtig. Die Tuningspezialisten können US-Autos wie Dodge Challenger, Charger, Durango, RAM, Jeep Grand Cherokee und viele weitere tunen und passende Tuningteile anbieten.

Das Hünfelder Unternehmen ist in der Tuningszene und hier insbesondere bei Besitzern von US-Cars ein fester Begriff. Kraftwerk hat sich einen Namen mit sehr hochwertigem Tuning gemacht, das zum einen sehr stilvoll ist, und zum anderen den meist schon recht gut ausgestatteten US Cars weitere Leistungssteigerungen entlockt, deren Wirkung man am besten selbst erleben und im buchstäblichen Sinne des Wortes „erfahren“ muss.

Über Kraftwerk:

Kraftwerk hat sich in den mehr als 15 Jahren seines Bestehens einen Namen als Spezialist für Leistungssteigerungen bei US-Cars gemacht. Dazu gehören auch die Anfertigung einzelner Komponenten und individuelle Leistungssteigerungen nach Kundenwunsch.

