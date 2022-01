Kraftwerk stellt neuen Onlineshop vor

Ab sofort ist eine neue Version des Kraftwerk Tuning-Shops live.

Die neue Version des Kraftwerk-Shops ist ab sofort live. Nach mittlerweile 15 Jahren und mehreren Revisionen kam das Shopsystem an seine Grenzen und es war Zeit für einen kompletten Neustart.

Ziel war neben einem neuen, frischen Design die optimierte Bedienbarkeit auf allen Endgeräten und neue Features für eine übersichtlichere Produktsuche.

Dies wurde in Zusammenarbeit mit der Bad Hersfelder Agentur app & web DESIGN realisiert.

Mit dem neuen Look kommen auch praktische Funktionserweiterungen, bei denen der Service noch weiter ausgebaut wurde. Neben einer Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten steht nun auch für Bestellungen außerhalb Deutschlands eine größere Anzahl an Versandmöglichkeiten zur Verfügung.

Das Kerngeschäft von Kraftwerk ist seit bald zwei Jahrzehnten die Leistungssteigerung von US-Cars. Was Chiptuning, klassisches Motortuning bis hin zu kompletten Kompressorumbauten und Hubraumerweiterungen betrifft, so ist der Tuner längst eine Institution.

Der neue Auftritt ist vornehmlich dem erweiterten Produktsortiment geschuldet. Alles wirkt sehr aufgeräumt, leicht überschaubar, die Rubriken und Inhalte wurden neu organisiert, die Bedienbarkeit, auch für mobile Geräte, verbessert.

So kommt denn der Webauftritt auch eher unspektakulär daher. Die Bilder sind nüchtern, die Beschreibungen bedienen sich des Mittels äußerster dialogischer Verknappung. Die im Marketing gepflegten Moden, Märchen und Mythen sucht man auf diesen Webseiten vergeblich.

Je nach Modell bietet der Online-Shop von Kraftwerk ein bemerkenswertes Sortiment an qualitativ hochwertigen Teilen und Zubehör für Chrysler, Dodge, Jeep, RAM. Chevrolet, Cadillac und Hummer. Teile, die sowohl den Motor, das Fahrwerk als auch die Bremsen betreffen. Daneben gibt es Programmiergeräte und Kleinteile für typgerechten Service, für Wartung und Pflege.

Kraftwerks US-Kooperation- und Vertriebspartnerschaften haben einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert für die Kunden. Das erspart ihnen umständliche Bestellvorgänge und erhebliche Lieferzeiten. Und manchmal auch Kosten, denn bei Kraftwerk gibt es keine Versteckten Kosten, wie Zollgebühren, Abfertigungsgebühren etc, die bei einer direkten Bestellung im Ausland oft den vermeintlichen Preisvorteil zunichte machen.

Außerdem bietet der Shop einiges, das man in Europa nur bei Kraftwerk findet. Auch das ist der Vorteil des Netzwerkes, das die Hünfelder im Laufe der letzten zwanzig Jahre aufgebaut und gepflegt haben.

Kurz: Der Online-Shop von Kraftwerk ist ein Eldorado für die Besitzer von US-Cars – und sehr individuell ausgerichtet wie seine Kunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kraftwerk GmbH & Co. KG

Herr Steffen Gleis

Industriestr. 2

36088 Hünfeld

Deutschland

fon ..: 06652 9859248

web ..: http://www.kraftwerk-shop.cc

email : info@kraftwerk-shop.cc

