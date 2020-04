Kraftwerk Tuning für den RAM 1500 5.7 Hemi

Der neue RAM 1500 ist schon von Hause aus kein Leisetreter. Aber wie heißt es so richtig: Das Bessere ist des Guten Feind. Gut ist das Original, besser ist die „Kraftwerk Edition“.

Für den RAM 1500 Hemi ab Modelljahr 2019 bietet der Hünfelder Tuner Kraftwerk nun auch die bereits von anderen Fahrzeugen bekannten Nockenwellenumbauten an.

Hierfür werden neben einer neuen Nockenwelle, deren Eigenschaften nach Kundenwunsch festgelegt werden können, zahlreiche Änderungen an Motor und Zylinderköpfen vorgenommen:

o Kraftwerk VVT Nockenwelle

o High Flow Ansaugsystem

o Phaser Limiter

o CNC geportete Zylinderköpfe

o verstärkte Ventilfedern und Ventilfederteller

o verstärkte Stößelstangen

o geportete Drosselklappe

o neue Ventilschaftdichtungen

o Planschleifen der Zylinderköpfe

o neue Zylinderkopfdichtungen

o neue Zylinderkopfschrauben

o neue Abgaskrümmerdichtungen

o neue Ansaugbrückendichtungen

o neuer Simmerring

o neue Stirndeckeldichtung

o neue Ventildeckeldichtungen

o neue Schraube für den Schwingungsdämpfer

o Ölfilter

o neues Motoröl

o neue Kühlflüssigkeit

Zusätzlich zur Leistungssteigerung können weitere Einstellungen geändert werden

o Vmax-Begrenzung (Entfernen oder Ändern des Geschwindigkeitsbegrenzers)

o Lüftersteuerung, (z.B. bei geändertem Thermostat)

o Standgasdrehzahl

o Abregeldrehzahl in Park und Neutral

o Drehzahlbegrenzer

o Deaktivieren von Fehlercodes (z.B. Lambdasonden, Tankentlüftung)

Die bei einem solchen Umbau obligatorische Abstimmung der Motorsteuerung erfolgt wie immer komplett bei Kraftwerk im Haus, wodurch keine unnötigen Stand- und Wartezeiten entstehen.

Alle Abstimmungsarbeiten werden auf den hauseigenen Leistungsprüfstand durchgeführt, individuelle Kundenwünsche werden berücksichtigt.

Über Kraftwerk:

„Powered by Kraftwerk“ – dieses Label gilt in Kreisen von Liebhabern starker Musclecars als ähnliches Gütesiegel wie „Made in Germany“. Die Techniker und Entwickler von Kraftwerk haben sich in den mehr als 15 Jahren ihres Bestehens einen Namen als „die Spezialisten“ für Leistungssteigerungen bei US-Cars gemacht. Dazu gehören auch die Anfertigung einzelner Komponenten und sogar komplette Umbauten nach speziellem Kundenwunsch.

Die Kraftwerk GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen aus Deutschland mit Sitz in Hünfeld.

Kraftwerk versteht sich auf Leistungssteigerung durch Chiptuning, klassisches Motortuning und bietet zudem Hubraumerweiterungen sowie komplette Kompressorumbauten von US-Cars an. Zu den Herstellern, die vom Tuning-Dienstleister bearbeitet werden können, gehören beispielsweise Chevrolet, Cadillac, Jeep, Dodge und RAM.

Des Weiteren bietet das Unternehmen eine eigene Softwareentwicklung und kann jedes Auto speziell programmieren. Besitzer eines RAM erhalten individuell angepasste Leistungsoptimierungen. Ein Einschicken des Motorsteuergerätes in die USA, wie bei anderen Anbietern üblich, ist nicht nötig. Kraftwerk kann die erforderlichen Arbeiten direkt selbst erledigen.

Darüber hinaus ist Kraftwerk der erste Tuning Anbieter, der bereits seit Erscheinen der 2019-er Modelle des RAM 1500 bereits die Neu Programmierung der Motorsteuerung anbieten kann. Einmal mehr dokumentiert der bekannte Tuner damit seine Expertise sowie seine Ausnahmestellung, wenn es um das Tuning der beliebten US-Cars geht.

