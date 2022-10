Richter Spezial zeigt mit dem CrefoZert wieder besondere Stärke!

#CrefoZert#Sicherheit#Solvenz# – seit 2013 durchgehend wurde #Richter Spezial# mit dem begehrten Bonitätssiegel zertifiziert…

Bereits zum 9. Mal _in Folge _wurde Richter Spezial, international tätiger Lieferant für Transportgeräte und Wiegesysteme als zuverlässiges Unternehmen für bisher lückenlos gezeigtes gutes Geschäftsgebaren sowie eine gute Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf mit dem begehrten Bonitätszertifikat „CrefoZert“ ausgezeichnet.

Ein solch aussagekräftiges Bonitätssiegel gibt Sicherheit!

Häufig basieren Zertifikate nur auf Angaben des Unternehmens selbst. Das CrefoZert hingegen unterliegt strengen Kriterien und wird erst nach sorgfältiger Prüfung der Fakten und echten Zahlen (aktueller Jahresabschluss mit aktueller Wirtschaftsauskunft und mindestens zwei Jahren gezeigter Performance) durch die Creditreform Rating AG verliehen.

Thilo Richter als Inhaber des Unternehmens belegt mit dem transparenten Umgang über die wirtschaftliche Situation das Versprechen absoluter Verlässlichkeit. Das nur ein Jahr gültige Siegel legt sehr hohe Maßstäbe an und steht für ein seriöses, stabiles Geschäftsumfeld sowie höchste solvente Zahlungsfähigkeit.

„Unsere Kunden und Lieferanten sollen wissen, dass sie sich auf uns verlassen können.

Aus diesem Grund sind wir den Weg dieses Zertifizierungsprozess gegangen und sehr stolz auf die wiederholte Auszeichnung, denn die so dokumentierte, solide Aufstellung unseres Unternehmens schafft (gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten) Vertrauen und Verlässlichkeit als ein stabiler und sicherer Partner, auf den Sie sich auch in Zukunft verlassen können.“

Weniger als 2 % der wirtschaftsaktiven Unternehmen sind berechtigt dies Gütesiegel zu tragen, die Hürden sind bewusst hoch gesteckt – nur harte Fakten und Kriterien sichern Qualität. Beständigkeit zahlt sich aus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Richter Spezial

Herr Thilo Richter

Präsident-Herwig-Straße 46

27474 Cuxhaven

Deutschland

fon ..: 04721/3109410

fax ..: 04721/3109413

web ..: http://www.richter-spezial.de

email : t.richter@richter-spezial.de

Richter Spezial ist langjährig etablierter Lieferant für Transportsysteme und Waagen rund um die Intralogistik, die öffentliche Hand und freien Berufe. Neben der fachlich fundierten Beratung für Sonderlösungen nach Kundenbedarf bietet Richter auch ein großes Lieferspektrum von der elektrischen Sackkarre, Schwerlasthubrollern bis zur SOLAS-konformen 50-Tonnen Wiegelösung.

Daneben werden mehr als 1000 Serienprodukte (die in vielen Bereichen an die Kunden CI angepasst werden können) über den Trusted Shops zertifizierten Webshop angeboten. Seit mehr als 16 Jahren beliefert Richter Spezial bundesweit und international die Kunden mit Produkten für Lager & Logistik.

Aber immer: Persönlich. Sicher. Kompetent.



