Das Geheimnis innerer Klasse – Alexander Buck Coaching

In schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Gelassen bleiben trotz Stress. Diese und andere Ziele können Sie in der Zusammenarbeit mit Alexander Buck Coaching erreichen.

Alexander Buck Coaching steht für das ABC für innere Klasse. Hinter diesem Slogan verbirgt sich ein erfahrener Coach, mit der Vision Unternehmen, Führungskräfte, Sportler und Privatpersonen dabei zu unterstützen auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Das ABC für innere Klasse steht für den inneren Antrieb (bzw. Resilienz), Beseitigung von Stress und Coaching auf Augenhöhe.

Alexander Buck unterstützt Sie dabei Ihr Geheimnis für innere Klasse zu entschlüsseln, dass es Ihnen gelingt auch in herausfordernden Situationen Ihr volles Potenzial an Talent und Leistung auszuschöpfen.

Alexander Buck greift dabei auf einen vielseitigen Werkzeugkoffer zurück, aus dem er sich je nach Anliegen bedient. Jedes Training, jedes Coaching und jeder Vortrag ist immer genau auf die aktuellen Erfordernisse angepasst und wird daraufhin abgestimmt. Alexander Buck bedient sich an Werkzeugen, wie z.B.

o um in Ihrem Unternehmen Gesundheit zum Managementsystem weiterzuentwickeln,

o um Sie dabei zu unterstützen aus dem Hamsterrad auswegloser Situationen auszusteigen,

o um Kraft und Energie in schwierigen Zeiten abzurufen,

o um zerrüttete Teams wieder zusammenzubringen,

o um nach Rückschlägen wieder Vertrauen in die eigenen Ressourcen zu gewinnen uvm.

Dabei ist Alexander Buck sowas wie ein Berater, aber ohne gutgemeinte Ratschläge zu geben: „Ich rüttle mit geschickten Fragen am Busch, um einen Blumenstrauß an Lösungen freizulegen.“ Mithilfe von neuen Sichtweisen gelingt es den individuellen Weg zu bestreiten, sei es auf Unternehmensebene oder persönlicher. Alexander Buck bleibt dabei seinem Motto treu: „Wenn du dir vorstellst wie es wird, du fokussierst was du verändern kannst, dann erreichst du deine Vorhaben. Denn Erfolg beginnt im Kopf.“ Alexander Buck Coaching gibt als ausgebildeter Diplom Pädagoge (Univ.) mit verschiedenen Zertifizierungen seinen Kunden ein Qualitätsversprechen (dvct, Wingwave-Coach©, Rehoruli©, in Ausbildung zum Heartmathcoach©, in Ausbildung zum provokativen Coaching am Deutsches Institut für provokative Therapie).

Alexander Buck, Diplom Pädagoge (Univ.) ist freiberuflicher Coach und arbeitet als Trainer, Speaker, Sparringspartner und Prozesscoach. Seine Themen sind Umgang mit Stress, Resilienz, Gesund Führen, Zusammenarbeit, Kommunikation, Mentale Stärke unter „Wettkampfbedingungen“ und Betriebliches Gesundheitsmanagement und Jonglieren.

