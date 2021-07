Das Geheimnis ist gelüftet: Uwe Rieder gibt die Speaker für „Die bayerischen Vertriebstage“ bekannt!

Nun ist es raus: Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, veröffentlicht heute die Namen seiner Speaker für „Die bayerischen Vertriebstage“. Mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“ geht nicht!

„Da hat sich der umtriebige Bayer ja mächtig aus dem Fenster gelehnt“, so die ersten Stimmen bei der Online-Event-Bekanntgabe. Aber er hat sein Versprechen gehalten. Denn vom 2. bis 8. August 2021 trifft sich die Creme de la Creme zu diesem Termin. Diese einzigartigen Vertriebstage stehen für mehr Umsatz, mehr Einkommen und mehr Lebensqualität.

7 Tage „Feuer für Ihren Vertrieb“: Die bayerischen Vertriebstage sind das mächtigstes Werkzeug für den Umsatzturbo für Unternehmer, Selbstständige, Solopreneure, Einzelunternehmer, Berater und Coaches. Das Ganze ohne die lästige und aufwendige Kaltakquise!

Und das Beste: Aktuell sind die Online-Tickets im Wert von 97 Euro unter folgendem Link noch gratis: https://www.die-bayerischen-vertriebstage.de/02-bis-08-august-2021

Wie lange Uwe Rieder die Eintrittskarten noch kostenfrei „raushaut“, steht bei dem tätowierten Freak in den Sternen. Deshalb sichern Sie sich noch heute Ihr Ticket.

„Die bayerischen Vertriebstage stehen für:

– Die Verschmelzung von OFF- und ONline-Vertrieb

– Der Mensch steht nach wie vor im Vordergrund

– Mit Sog statt mit Druck ohne Kaltakquise

Dieses geballte Wissen „auf einem Fleck“ garantiert Ihnen, dass jeder Vortrag Ihre Investition an Zeit sich für Sie auszahlt. Und die Liste der Speaker garantiert ein Feuerwerk, das im deutsprachigen Raum seinesgleichen sucht. Im Einzelnen:

– Jörg Löhr: Management- und Persönlichkeitstrainer

– Ralf Schmitz: Der Affiliate König

– Oliver Geisselhart: Gedächtnis-Pabst

– Martin Limbeck: Trainer, Berater und Sparringspartner für Führungskräfte, Geschäftsführender Gesellschafter Limbeck® Group

– Stephan Heinrich: Unternehmer, Autor und Vortragsredner

– Antje Heimsoeth: Business-, Mental- und Performance Coach

– Peter Sawtschenko: Experte bei der Entwicklung von praxiserprobten Positionierungsstrategien

– Andreas Buhr: Unternehmer, Redner, Autor für mehr Unternehmererfolg

– Gregor Staub: Gedächtnistrainer

– Gunnar Kessler: Der Money Mentor

– Sven Meier: Mister Webinar

– Mitch Rau: Verkaufstrainer

– Alexander Rusch: Unternehmer, Marketing-Experte und Ideengeber

– Norbert Porazik: Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz

– Umberto Saxer: Gründer der Verkaufskybernetik®

– Robert Nabenhauer: Unternehmer und Online-Marketer

– Stefan Heller: Trainer, Berater, Coach, Autor und Speaker

– Thomas Göller: Vortragsredner und Impulsgeber

– Karl Werner Schmitz: Haptik-Pionier, Erfinder, Buchautor und Trainer

– Christoph Gruhn: Spezialist für authentisches Kundenbeziehungsmarketing und automatisiert-empathische Verkaufsgespräche

– Alireza Zokaifar: Storytelling-Experte

– Enrico Schütze: Der Neukunden-Schütze

– Robert Hecht: Social Media Marketing Experte – Online-Unternehmer – Personal Coach – Autor

– Martin Sänger: Verkaufs- und Social Media Experte

– Andre Schneider: Der Kundengewinnungscoach

– Lorenzo Scibeta: Keynote Speaker, Coach, Consulting

– Oliver Albrecht: Deutscher Regisseur und Medienexperte

– Josch Brameshuber: Affiliate Marketing Experte

– Matthias Weber: Der Diamantenmacher

– Jamie Lee Arnold: Fotografin und Präsenzexpertin

– Samer Mohamad: Mister Promotion

– René Rink: Coach, Berater & Experte im Online Marketing

– Stephy Beck: Deutsche Multi-Unternehmerin, Autorin und digitalen Unternehmensberatung

– Thomas Pollad: CEO Krypto Akademie,Krypto Investor seit 2016

– Meike Hohenwarter: Online Kurs Queen

– Manuel Köstler: Mr. Sales, Coaching und Consulting im Zeitalter der Digitalisierung

– Tom Erl: Bekannt aus: Antenne Bayern

– André Loibl: Mindset-Coach

– Alexander Mark: Therapeut, Coach, Unternehmer und Autor

– Florian Schoel: Gründer und Geschäftsführer der E-Commerce und Analytics-Agentur conversion.consulting

– Julien Backhaus: Deutscher Medienunternehmer und Zeitschriftenverleger

– Torsten Jaeger: Online-Unternehmer, Coach & Keynote Speaker

– Tom Freudenthal: Einer der gefragtesten Lernexperten in Deutschland „teach different“

– Christine Weismayer: Die Internet-Oma

– Adrian Giger: Vom angestellten Bürohengst zum erfolgreichen Affiliate Marketer

– Sebastian Glöckner: Onlinekurs-Coach

– Carmen Brablec: Branding- und Podcast-Strategin

– Maxim Mankevich: Experte für Erfolgswissen

– Martin Betschart: Erfolgs-Coach, Keynote Speaker und Bestsellerautor

– Paul Misar: Über 20 Unternehmen, Immobilien-Tycoon, Mentor

– Markus Milz: Unternehmensberater, Vertriebstrainer & Vertriebscoach

– Stephan Schmitt: Leadershipexperte

– Nadine Krachten: DIE VerkaufstrainerIN

– Jan Faß.bender: Deutschlands Top Experte im Bereich YouTube-Marketing

– Harald Psaridis: Der Experte für Net Worth Marketing Leadership

– Joschi Haunsperger: Onlinemarketingexperte

– Uwe Rieder: Der bayerische Vertriebsfreak

Wer den polarisierenden Bayer kennt, der weiß, dass er sich mit Durchschnitt nicht zufriedengibt. Deshalb wurden bereits zu diesem erstmaligen Ereignis DIE TOP-Experten ihres Faches gewonnen. Die. Mehr Fachkompetenz und Know-How geht nicht. Maximaler Mehrwert für Sie, für Ihr Unternehmen, für Ihren Geldbeutel und Ihrer Lebensqualität.

Und das beste:

Ganz nach dem Motto „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht“ kommen Sie auch sofort in die Umsetzung, ins Tun. So erreichen Sie endlich all Ihre Ziele. Sei es mehr Umsatz, mehr Einkommen, mehr Lebensqualität.

Weitere Informationen zu Uwe Rieder erhalten Sie in seinem Buch „Feuer für Ihren Vertrieb“. Bis zum Start seiner bayerischen Vertriebstage erhalten Sie ein weiteres Schmankerl gratis unter https://buch.der-bayerische-vertriebsfreak.de/feuer-fur-ihren-vertrieb

Der neue Vertriebsfreak-Vertrieb ohne Kaltakquise ist der schnellste, einfachste und effektivste Weg, Ihren Umsatz und Ihr Einkommen zu vervielfachen. Unter anderem auch, weil Sie sich als absoluter Experte in Ihrer Nische eindeutig so positionieren. Auch wenn Sie bis heute so gut wie unsichtbar sind. Und Sie natürlich auch wieder mehr Lebensqualität erhalten. Jetzt schon versprochen.

Betrachten Sie diese 7 feurigen Vertriebstage als das mächtigste Werkzeug für Ihren Umsatzturbo. Mehr geht nicht. Sichern Sie sich jetzt Ihr Freiticket (Link oben).

