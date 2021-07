„Die bayerischen Vertriebstage“ mit Maxim Mankevich, Carmen Brablec, Stephan Schmitt, Tom Freudenthal u.v.m.!

Vom 2. bis 8. August 2021 finden „Die bayerischen Vertriebstage“ von Uwe Rieder statt. Der bayerische Vertriebsfreak präsentiert hier die Creme de la Creme an TOP-Speakern.

Nun ist es fix: Über 50 Speaker haben bereits zugesagt und treffen sich Anfang August 2021 online zu „Die bayerischen Vertriebstage“. Über 20.000 Teilnehmer werden erwartet. Sind auch Sie dabei?

Sichern Sie sich nun noch heute gratis Ihr Ticket. Mehr „Feuer für Ihren Vertrieb“ geht nicht. Hier der Link für Ihr Gratis-Ticket: https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/earlybird-ticket-sichern.

Martin Limbeck, Jörg Löhr, Ralf Schmitz, Oliver Geisselhart, Stephy Beck, Stephan Heinrich, Antje Heimsoeth, Rene Rink, Peter Sawtschenko, Samer Mohamad, Tom Erl, Meike Hohenwarter, Martin Betschart, Alexander Mark, Mitch Rau, Adrian Giger, Lorenzo Scibeta, Gunnar Kessler, Josch Brameshuber, Matthias Weber, Jamie Lee Arnold, Thomas Pollad, Manuel Köstler, Christoph Gruhn, Karl Werner Schmitz, Alireza Zokaifar, Enrico Schütze, Alexander Rusch, Thomas Göller, Robert Hecht, Martin Sänger, Andre Schneider, Umberto Saxer, Stefan Heller, Robert Nabenhauer, Sven Meier, und die Liste an Experten, die seinesgleichen suchen, geht noch weiter:

Maxim Mankevich:

Experte für Erfolgswissen! Nach seinem BWL-Studium startete Maxim Mankevich zunächst im Consulting. Nach nur einem Jahr in zahlreichen internationalen Projekten beschloss Maxim in die Trainingsbranche zu wechseln, um seinem Herzenswunsch zu folgen. Er stieg direkt als Studienleiter beim Branchenprimus Greator (GEDANKENtanken) ein. Innerhalb kürzester Zeit bildete er Experten & Führungskräfte aus und wurde dort zum jüngsten Trainer aller Zeiten.

Carmen Brablec:

Branding- und Podcast-Strategin! Carmen Brablec ist Deutschlands führende Podcast-Marketing Expertin für Dienstleistungs-Marken. Unternehmen, die mit ihrem Team arbeiten, werden gebeten und müssen nicht mehr bitten um Aufträge, Mitarbeiter oder Investoren. Mit Podcasts verleiht sie Marken eine Stimme, die wirkt, indem sie Reichweite, Sichtbarkeit und Umsatz steigert.

Stephan Schmitt:

Leadershipexperte! Seit knapp 15 Jahren begleite ich Führungskräfte in den verschiedensten Branchen in deren Alltag. Über 1.000 Tagestrainings und mehr als 2.000 Coachinggespräche durfte ich seitdem durchführen. Dabei zeigt sich immer stärker, dass sich nicht nur die Mitarbeiter und die Wirtschaft verändern, sondern auch ich mich als Führungskraft zum Leader transformieren sollte, wenn ich mich und meine Mitarbeiter zukunftsfähig aufstellen möchte. Die Zeit ist also reif für einen Paradigmenwechsel in der Führung – weg von der Zahl, (wieder) hin zum Menschen.

Joschi Haunsperger:

Onlinemarketingexperte! Joschi Haunsperger ist Onlinemarketing-Experte und Organisator des Onlinemarketing-Kongesses „OMKO“ und heute einer der bekanntesten Affiliatemarketer in Deutschland.

Tom Freudenthal:

Einer der gefragtesten Lernexperten in Deutschland! „teach different“. Meine Struktur macht Deinen Onlinekurs erfolgreicher und damit zu einer langfristigen Einkommensquelle.

Uwe Rieder:

Der bayerische Vertriebsfreak! Uwe Rieder ist Unternehmer, Akquisitions- und Verkaufstrainer, Coach, Motivator und Fachbuchautor. Mit seinen 56 Jahren ist er seit 55 Jahren im Verkauf tätig und seit über 27 Jahren erfolgreich selbstständig. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft und seine Mission.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Unternehmerseite unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de

Uwe Rieder ist »Ihr« bayerischer Vertriebsfreak. Vertrieb war schon immer seine Leidenschaft. Mit seinem »Vertriebsfreaks-System« hat Uwe Rieder Unternehmen nachweislich z. B. von 10 auf 30 Millionen Euro oder sogar von 10 auf 60 Millionen Umsatz katapultiert. Seine Schritt für-Schritt-Anleitungen sind praxiserprobt und auf Ihr Business adaptier- und kopierbar – branchenunabhängig.

Nun unterstützt der Bayer vorwiegend Einzelunternehmer/innen, Solopreneure, Selbstständige und Unternehmer bis zu 10 Mitarbeiter.

Infos unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de



