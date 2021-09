Das Geheimnis von Montrésor – Ein spannender, historischer Roman

Michael Stolle setzt mit „Das Geheimnis von Montrésor“ die aufregende Geschichte des jungen Pierre de Beauvoir fort.

Ein großes Erbe anzutreten, bringt auch immer eine große Verantwortung mit sich, aber wenn man ein unerfahrener Teenager ist, scheint es, dass überall Überraschungen – und nicht immer sehr angenehme – auf einen warten. Pierre ist ein ehemaliges Waisenkind und jetzt Marquis de Beauvoir. Er hat zwar sein Erbe angetreten, aber das Leben ist niemals einfach. Zunächst muss er schnell lernen zu erkennen, wem er vertrauen kann und wen er besser auf Abstand halten sollte. Wie kann man zum Beispiel die Absichten des mächtigsten Mannes im Frankreich des 17. Jahrhunderts herausfinden und überleben? Und was tut man, wenn die Menschen, denen man eigentlich vertrauen sollte, versuchen, einen in die Hände des schlimmsten Feindes zu liefern? Und dann ist da noch die kleine Angelegenheit einer Reise nach Italien, um ein heiliges Versprechen zu erfüllen. Zum Glück für Pierre hat er seinen besten Freund Armand, der ihm zur Seite steht, während er sein Schloss in Montrésor, seine Bewohner und seine dunklen Geheimnisse kennenlernt.

Die Zukunft ist in dem historischen Roman „Das Geheimnis von Montrésor“ von Michael Stolle alles andere als sicher und Pierre muss sich vielen Herausforderungen stellen, um zu überleben, denn seine Feinde warten nur darauf, ihre Chance zu ergreifen und sein Erbe an sich zu reißen. Der Roman ist die mit Spannung erwartete Fortsetzung von „Der Waisenjunge und der Kardinal“ und setzt die Geschichte des jungen Pierre de Beauvoir fort. Es ist deswegen empfehlenswert den ersten Band bereits gelesen zu haben, um die Handlung des Romans zu verstehen und vollkommen genießen zu können.

„Das Geheimnis von Montrésor" von Michael Stolle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37145-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

