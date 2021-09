Ein Spaziergang zurück im Selbst – Anleitung zur Selbstfindung

Silvia Miller setzt mit „Ein Spaziergang zurück im Selbst“ die „Reise durch das Selbst“ fort, um Leser noch mehr zu inspirieren.

Auch in ihrem zweiten Buch spielen für Silvia Miller Fragen wie „Wer bin ich?“ und „Was macht mich aus?“ eine zentrale Rolle. Durch die Vertiefung bzw. eine neue Herangehensweise mit weiteren Beispielen und Erklärungsversuchen ist die Botschaft immer noch deutlich: „Erkenne, wer Du bist“. Silvia Miller macht den Lesern auf unterhaltsame Weise Zusammenhänge deutlich, die in ihrer Gesamtheit zu dem führen, was sie sind, was sie als Menschen ausmacht. Auf komplizierte Fachbegriffe wird in diesem verständlichen Buch bewusst verzichtet, sodass die Leser nachvollziehbar erfahren, wie sie durch ihr Umfeld und äußere Einflüsse täglich daran erinnert werden, wie ihr Bewusstsein, Unterbewusstsein, Wahrnehmung, Erinnerungen und noch viele andere Bestandteile ihrer Persönlichkeit wirken.

Dabei werden im Verlauf des Buchs „Ein Spaziergang zurück im Selbst“ von Silvia Miller auch alltägliche Dinge wie Ängste, der Umgang mit Krisen und andere Erzeugnisse des menschlichen Geistes erwähnt, die wieder nur ein Ziel haben: die Leser weiterzubringen. Die Autorin wurde im Jahr 1969 in Berlin- Wilmersdorf geboren. Nachdem sie im Sommer 2010 krankheitsbedingt ihren Job verlor und in ein tiefes Loch fiel, war das der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie verabschiedete sich von ihrem alten Denken und lernte noch einmal komplett um. Hilfreich war dabei für sie, dass sie sich seit über 20 Jahren mit der Psychologie beschäftigte und sich intensiver ihrer persönlichen Entwicklung und einem bewussteren Leben zuwandte. In ihren Büchern gibt sie ihr Wissen an die Leser weiter.

„Ein Spaziergang zurück im Selbst“ von Silvia Miller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37064-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Zirkel des Narzissten – Eine literarische Achterbahnfahrt der Gefühle