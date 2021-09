Montana sehen und …… sterben? – Abenteuerlicher Liebesroman

Elmar Selge erzählt in „Montana sehen und …… sterben?“ eine Liebesgeschichte aus den Rocky Mountains.

Die Geschichte beginnt mit Auszügen aus dem Tagebuch eines pensionierten Flugkapitäns, der sich endlich einen Traum erfüllen will. Er landete vor vier Tagen Denver. Er flog diese Stadt in seinem Beruf oft an, doch er hatte nie die Zeit, sich die nähere Umgebung, geschweige denn die Rocky Mountains näher anzusehen. Nachdem er nun von seiner Fluggesellschaft in den vorzeitigen Ruhestand geschickt hat, hat er nun endlich genug Zeit, um das Versäumte ausgiebig nachzuholen. Er hat sich keine Zeitgrenze gesetzt und auch keinen Rückflug gebucht. Es sollte jedoch dann alles anders kommen als geplant. Durch Zufall bleibt er auf einer Ranch in Montana hängen und verliebt sich dort in die Rancherin. Die Liebesbeziehung findet allerdings ein jähes Ende.

Etwas später kommt in „Montana sehen und …… sterben?“ von Elmar Selge sein Sohn und verliebt sich in die Tochter der Ranch-Besitzerin. Findet diese Liebe ein Happy End? Die Leser begleiten die Charaktere durch spannende Entwicklungen und überraschende Wendungen. Dabei lernen sie zugleich viel über das Leben auf einer Ranch und was dort eigentlich im alltäglichen Leben vor sich geht. Der Roman lädt zum Zurücklehnen im Sessel und zum Schmökern ein.

„Montana sehen und …… sterben?" von Elmar Selge ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33180-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

