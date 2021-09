EINTAUCHEN – Anregende Lebensweisheiten

Brigitte Bauer regt die Leser mit „EINTAUCHEN“ zum Eintauchen in die menschliche Seele und Gesellschaft an.

Dieses neue Büchlein stellt einen Bezug zur beginnenden Pandemie 2020 her. In berührend beschriebenen Momentaufnahmen des Lebens der Autorin werden die Gedanken aufgezeigt, die einen durchdringen können – durch welches Zeitfenster man auch gerade blickt – das der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Den Auftakt macht ein persönliches Erlebnis, das durch ein ganz spezielles Lied geprägt wurde. Es führt die Leser durch das Büchlein und lässt so die weiteren beschriebenen Erfahrungen sowie Erkenntnisse in einem gesellschaftlichen Kontext erscheinen. Das Gerechtigkeits- bzw. Schuldverständnis erfährt eine Neujustierung, ein Sich-bewusst-machen, dass „gut und böse“ zwei Seiten einer Medaille sind.

So lädt das Büchlein „EINTAUCHEN“ von Brigitte Bauer zu einem Weitblick auf das menschliche Dasein ein. Die linke Buchseite bietet Platz für eigene Inspirationen, Notizen oder Illustrationen. Der im Jahr 1954 geborenen Autorin wurde – im Laufe des Lebens – bewusst, dass nichts zufällig geschieht, sondern einem alles zufällt, was man zur Verwirklichung seiner Lebens- bzw. Seelenaufgabe braucht. 2005 fasste sie dieses Wissen in einem Vortrag zusammen, den sie in der Allerheiligen-Hofkirche in der Residenz München hielt.

„EINTAUCHEN" von Brigitte Bauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31513-6 zu bestellen.

