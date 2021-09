Das hier will keiner lesen – Postmoderne Vorkriegslyrik des 21. Jahrhunderts

Thomas Korell lässt die Leser mit „Das hier will keiner lesen“ tief in die menschliche Seele und die Welt eintauchen.

Die Leser werden in „Das hier will keiner lesen“ von Thomas Korell auf eine poetische Achterbahnfahrt durch die luftigsten Höhen und düstersten Tiefen der menschlichen Seele sowie deren Folgen für das Leben im Allgemeinen und im Besonderen eingeladen. Ob diese Reise im Himmel oder in der Hölle endet, bleibt der geschätzten Leserschaft überlassen.

Vom klassischen Epos über filigrane Wortspiele bis hin zur Auflösung sprachlicher Konventionen enthält das Buch „Das hier will keiner lesen“ von Thomas Korell einfach alles. Die Texte wurden durch unvorstellbares menschliches Leid, das der Autor durch seine Berufstätigkeit kennengelernt hat, sowie durch aufmerksames Beobachten von Mensch und Natur, Gesellschaft und Welt, inspiriert.

Auf eine Angabe von Seitenzahlen im Buch wurde verzichtet, da Vorgaben und Ordnungen aller Art laut der Meinung des Autors in postmodernen Zeiten zunehmend unerwünscht sind. Der Autor überlastest es deswegen den geneigten Lesern, sich die Seitenzahlen selbst nach Wunsch auszusuchen und entsprechend zu ergänzen – oder das Buch eben einfach so zu genießen, wie es vorliegt.

Der Autor Thomas Korell wurde 1963 in Alsfeld geboren. Er studierte Landwirtschaft, ist verheiratet und hat sechs erwachsene Kinder. Beruflich in der sozialen Arbeit tätig, absolvierte Korell später noch ein Studium der Erziehungswissenschaften, Kulturgeschichte und Psychologie.

„Das hier will keiner lesen“ von Thomas Korell ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36124-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

