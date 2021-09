VERHANDLUNG MACHT ERFOLGREICH – Hilfreiche Verhandlungstipps und Verhandlungsstrategien für Jedermann

Georg Moor hilft Ihnen mit „VERHANDLUNG MACHT ERFOLGREICH“ dabei, nie wieder eine Verhandlung in den Sand zu setzen.

Oft fallen einem die besten Argumente für eine Verhandlung erst dann ein, wenn die Verhandlung bereits zu Ende (und eventuell nicht erfolgreich ausgegangen) ist. Viele Verhandler sind zudem mit den wichtigsten Methoden von professionellen Verhandlern nicht vertraut. Wer sein Wissen in diesem Bereich verbessern will, der kann in dem neuen Buch „VERHANDLUNG MACHT ERFOLGREICH“ von Georg Moor alles rund um die besten Strategien erfahren.

Die Psychologie hinter Verhandlungen ist so umfangreich wie interessant. Moor führt in seinem praxisnahen Ratgeber mit Hilfe kurzer Geschichten, einfachen Erläuterungen und spannenden Tipps in die Welt der Verhandlungskunst ein. Vom Hyperbolic Discount zum Ankereffekt bis zum Gefangenen Dilemma und noch vielen psychologischen Phänomenen mehr bekommen Sie einen umfangreichen Einblick in die Welt professioneller Verhandler.

Praktische Tipps zu gelungener Kommunikation, der richtigen Einstellung und effektiver Verhandlungsvorbereitung werden den Lesern des Ratgebers „VERHANDLUNG MACHT ERFOLGREICH“ von Georg Moor dabei helfen, sich vor Manipulation im Business zu schützen und stets das Beste aus Verhandlungen herauszuholen. Doch auch auf private Situationen, wie Verhandlungen mit Kindern oder Gesprächen über Investitionen, sind die zahlreichen Strategien dieses Buches anwendbar und nützlich. Der Autor motiviert die Leser mit seinem Buch dazu, ihren Erfolg selbst in die Hand zu nehmen und die Kunst des erfolgreichen Verhandelns zu erlernen.

„VERHANDLUNG MACHT ERFOLGREICH“ von Georg Moor ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23488-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herbstwandern – Wanderherbst: Geschichten rund ums Wandern in Lappland