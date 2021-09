Das Immaguat – Eine verrückt-romantische Liebesgeschichte aus Wien

Hinter dem Titel „Das Immaguat“ von Eva Maria Schwarz-Pretner verbirgt sich eine romantische und humorvolle Erzählung. Eine Hommage an die Stadt Wien mit allerlei Lokalkolorit.

Dem Leser begegnen in der Liebesgeschichte „Das Immaguat“ diverse Personen. Zum einen ist da eine junge, vom Erfolg verwöhnte Schauspielerin. Eines Tages findet sie eine weiße Rose auf ihrer Fußmatte. Doch von wem stammt diese Liebesbekundung? Vielleicht von dem verliebten Restaurantbesitzer, der im Bezirk Meidlingen in seinem kleinen Lokal einen Gugelhupf nach dem anderen backt? Und kommt die Rose vielleicht aus dem winzigen Blumenladen einer unbedeutenden Seitengasse, wo eine blasse und zierliche Person Blumen verkauft, die besonders gut duften?

Eines eint die Protagonisten des Romans: Die Liebe zu Rosen. Auf humorvolle Weise erzählt die Autorin Eva Maria Schwarz-Pretner in ihrem ganz eigenwilligen Roman, „Das Immaguat, von Freundschaft, Liebe, Leidenschaft, Eifersucht – und kleineren sowie größeren Katastrophen.

Die Autorin Eva Maria Schwarz-Pretner wuchs in Österreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Sri Lanka und den USA auf. Während ihres Jurastudiums lebte sie in Wien und verliebte sich gleich in die Stadt, wo sie auch bald eine Familie gründete. Seit 2012 lebt die Familie in Abu Dhabi, wo Schwarz-Pretner zunächst als Dozentin tätig war. Seit 2021 widmet sie sich vermehrt dem Schreiben.

„Das Immaguat“ von Eva Maria Schwarz-Pretner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37315-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

