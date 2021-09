Let’s change a running system – Transformationswege in eine nachhaltige Wirtschaft

In seinem Fachbuch „Let’s change a running system“ geht Rüdiger Thewes der Frage nach, welche Herausforderungen, Lösungswege und Chancen die von der UN vereinbarten Nachhaltigkeitsziele bieten.

Bereits Ende 2015 einigten sich die Vertragsstaaten der UN auf insgesamt 17 Ziele der Nachhaltigkeit. Die sogenannten „Sustainable development goals“ stellen eine ökologische, ökonomische und soziale Agenda für die Welt dar. Doch was sollte und müsste Deutschland daraus machen? In seinem neuen wissenschaftlichen Sachbuch „Let’s change a running system“ geht der Autor, Rüdiger Thewes, nicht nur auf die deutschen Klimaziele, sondern auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 zu einem generationenübergreifenden Umweltschutz sowie auf die schwierigen, von der Politik zu bewältigenden, Zielkonflikte ein. Zudem schließt Tewes den Bogen zu praktischen Beispielen, wenn er innovative Unternehmen und technische Lösungen vorstellt und so dem Leser die Handlungsfelder der 17 Ziele anschaulich aufzeigt.

Der Autor Rüdiger Thewes arbeitete als promovierter Jurist viele Jahre im Chancemanagement von Unternehmen. Dort wirkte er bei Fusionen, der Abwicklung und dem Aufbau von Firmen und Abteilungen sowie bei der Einführung digitaler Prozesse mit. Seit 10 Jahren ist Thewes als Unternehmensberater tätig und hat sich auf die Transformation von Unternehmen in die Nachhaltigkeit spezialisiert.

„Let's change a running system" von Rüdiger Thewes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37196-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

