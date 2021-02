SPRACHSPIELE: FACHSPRACHE WIRTSCHAFT DAF – Ein universitäres Experiment

Brigitta Joebstl-Berger erlaubt den Lesern in „SPRACHSPIELE: FACHSPRACHE WIRTSCHAFT DAF“ Einblicke in die Arbeitsweise an einer Universität in Italien.

Dieses neue Buch beschreibt ein Experiment auf universitärer Ebene. Die Autorin arbeitet als Vertragsprofessorin an der Università degli Studi di Milano und stellt den Lesern ihre zweijährige Arbeit bei der Durchführung eines Masterlehrgangs zum Thema Fachsprache Wirtschaft DaF vor. Sie erhalten Einblicke in die Arbeitsweise an einer Universität in Italien sowie in Praxis und Theorie von Fachsprachenvermittlung, Kurskonzeption und Prüfungsmodalitäten. Die Autorin konfrontiert die Leser mit den Rollenbildern Vortragende, Studierende und Mediatoren. Ein kurzer Theorieblock informiert über methodisch-didaktische Hintergründe, Instruktion, Konstruktion und sprachphilosophische Einflüsse, die bis zu Wittgensteins Sprachspielen reichen. In den Nahaufnahmen tauchen die Leser mit Hilfe von Arbeitsblättern und Fragebögen in konkrete Arbeitsphasen einzelner Sprachspiele ein.

Das Buch „SPRACHSPIELE: FACHSPRACHE WIRTSCHAFT DAF“ von Brigitta Joebstl-Berger ist vor allem für Menschen, die sich für DaF, Fachsprache Wirtschaft, CLIL, TBLT, DaF-Prüfen und Testen interessieren, selbst Fachsprachen DaF unterrichten oder im Bereich Fremdsprachenmediation arbeiten, eine aufschlussreiche Lektüre. Im Abschnitt „Die Stimme der Studierenden“ erfahren die Leser, wie Studierende die vorgestellten Sprachspiele konkret umsetzen. Checklisten aus der Praxis bieten nützliche Hinweise für die Durchführung eines Fachsprachenkurses DaF.

„SPRACHSPIELE: FACHSPRACHE WIRTSCHAFT DAF“ von Brigitta Joebstl-Berger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21876-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Reise-Spass – Hin & weg & voll dabei – Abenteuerlicher Camper-Roman Gedanken eines Öko-Terroristen – Kritische Gedanken