RICHTIGE HALTUNG, NACHHALTIGE RICHTUNG – Anregendes Buch über die nachhaltige Lebensführung

Andreas Perk will seine Leser mit „RICHTIGE HALTUNG, NACHHALTIGE RICHTUNG“ dazu anregen, eine l(i)ebenswerte Zukunft zu erschaffen.

Angesichts der existenziellen Herausforderungen im Hier und Heute ist es, so der Autor des neuen Buches „RICHTIGE HALTUNG, NACHHALTIGE RICHTUNG“, dringend an der Zeit, endlich die Weichen richtig zu stellen und auf den richtigen Gleisen weiter zu fahren. Andreas Perk zeigt auf, wohin die Reise gehen muss und was das für den Lokführer, die Zugbegleiter und die Zugreisenden eigentlich bedeutet. Der Autor baut ein logisch zusammenhängendes und gut nachvollziehbares Gedankengebäude auf, das das „richtige und nachhaltige Leben“ in seinen Facetten richtig zu glauben, richtig zu denken und richtig zu handeln erklärt. Ausgehend von der Vision einer nachhaltigen Postwachstumsgesellschaft verdeutlicht er in seinem interessanten Buch die logischen Konsequenzen für wichtige Bereiche der Gesellschaft und für die Bürger, die einen großen Einfluss auf diese haben.

Es muss laut „RICHTIGE HALTUNG, NACHHALTIGE RICHTUNG“ von Andreas Perk das vorrangige Ziel der Menschen sein, den Planeten Erde auch in ferner Zukunft noch lebens- und liebenswert zu erhalten, denn das schulden alle heute lebenden Menschen den nachfolgenden Generationen.

Andreas Perk wurde in 1964 in Bielefeld geboren, ist gläubiger Christ und war in verschiedenen Leitungsfunktionen von Industrieunternehmen tätig. Er bezeichnet sich selbst als kleinen Weltverbesserer und leidenschaftlichen Alltagsphilosophen. Heute ist er „hauptberuflich“ Hausmann, nebenberuflich freiberuflicher Unternehmensberater und neuerdings auch „laienschaftlicher“ Buchautor.

„RICHTIGE HALTUNG, NACHHALTIGE RICHTUNG“ von Andreas Perk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32342-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

