Die Weisheit reifer Lebensführung – 7 Essenzen für eine erfüllende zweite Lebenshälfte

Der Autor Gion Chresta schreibt in seinem neuen Buch „Die Weisheit reifer Lebensführung“ über 7 heilsame Essenzen, die aus der spirituellen Tradition stammen.

Viele Menschen suchen in ihrer zweiten Lebenshälfte Orientierung für die Lebensführung. An dieser Stelle setzt dieses Buch mit seinen sieben Essenzen an. Dazu gehören die Achtung der Lebensphasen als Jahreszeiten des Lebens, das Erkennen und der Abbau des Egos sowie die Entwicklungsstufen auf dem Weg zum Lichtvollen. Zudem zählt es nach Meinung des Autors zu einer der Lebensaufgaben, die Beziehung zum Göttlichen zu klären und hilfreiche Gewohnheiten von hinderlichen zu unterscheiden. Dabei zeigt er auf, wie man seine eigenen Gewohnheiten erkennen, bewerten und, falls nötig, eine Veränderung in Gang setzen kann.

Und am Ende eines jeden Lebens steht schließlich der Tod. Gion zeigt auf, wie man sich auf diesen vorbereiten kann. In der siebten Essenz geht es um Ausgewogenheit und Frieden. Es wird demonstriert, wie man negative Verhaltens- und Denkweisen in die richtige Richtung lenken kann, um Leiden zu vermeiden.

Gion Chresta (Jahrgang 1948) schildert seine Erkenntnisse lebens- und praxisnah. Der Biochemiker versucht immer wieder die Essenz des Lebens zu ergründen, in der Welt der Wissenschaft und über die Psychologie. Er arbeitete in der Erwachsenenbildung und führte eine Praxis für Beratung. Seit langem engagiert er sich in der Freiwilligenarbeit, speziell in der Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen.

„Die Weisheit reifer Lebensführung“ von Gion Chresta ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7695-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

