Mit dem Mondjahr 2020 in Deine Seelenheimat – Das große Jahrbuch der Wochenhoroskope

Rechtzeitig zur Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühling und dem Beginn des neuen Mondjahrs veröffentlicht die Autorin Bärbel Roy ihr Buch „Mit dem Mondjahr 2020 in Deine Seelenheimat“.

Im März 2020 beginnt das neue Mondjahr, in dessen Fokus der Mond steht. Das ablaufende Jahr wurde vom Merkur begleitet. Dies bedeutete, dass der Mensch stark von Verstand und geschäftlichen Aktivitäten dominiert wurde. Nun stehen aber tiefe Gefühle, Leidenschaft, Mitgefühl und Empathie im Vordergrund. Eine Zeit, um in seine innere Mitte zu kommen und sich seiner Zugehörigkeit immer klarer zu werden. Zudem sind 2020 große und übergreifende Konstellationen aktiv, die sich stark auf das gesellschaftliche Leben auswirken. Diese Phänomene beschreibt die Autorin im ersten Teil des Buches ausführlich. Und sie erklärt wichtige astrologische Begriffe und die Bedeutung von Sternenkonstellationen.

Daran anschließend findet der Leser für jede Woche des Mondjahres ein Horoskop. Dieses wird immer durch einen Spruch der Woche eingeleitet. Das Buch ist also eine Orientierungshilfe und ein kleiner Leitfaden.

Bärbel Roy studierte in den 80er Jahren Gesellschaftswissenschaften und arbeitete anschließend im jugendpolitischen Bereich. Später begann sie, sich nach dem tieferen Sinn des Lebens zu fragen und absolvierte eine Ausbildung in der Energie-Heilkunst Reiki und in klassischer Astrologie. Seitdem gibt sie Menschen Einblicke in deren persönliche Sternen-Konstellationen.

