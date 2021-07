M wie Matthias Claudius, M wie Mond – Anregendes Naturwissenschafts-Buch für Jugendliche

Max-Rudolf Müller vermittelt in „M wie Matthias Claudius, M wie Mond“ klassisches Wissen auf spannende Weise.

Der Autor möchte Jugendliche – aber nicht nur Jugendliche – mit seinem Buch zum Kunstinteresse anregen und überhaupt zu wissenschaftlichem Denken und zu existentiellem Nachdenken. Zu diesem Zweck zeigt er berühmte Kunstwerke und zitiert Stellen aus von ihm für wichtig erachteten Büchern. Es sind Bruchstücke aus den Wissenschaften, aus Philosophie und Theologie. Neben den Originaltexten liefert der Autor seinen Lesern aber auch Kommentare, die zur Auseinandersetzung mit der Lektüre anregen sollen. Das interessante Buch ist in drei Teile gegliedert. Zunächst geht es mehr um Kunst und Naturwissenschaft (Physik), dann um Literatur, Philosophie und Theologie. Der zweite Teil widmet sich der konkreten Gegenwart, wie sie sich vor allem in der Presse spiegelt.

Der abschließende dritte Teil des Buchs „M wie Matthias Claudius, M wie Mond“ von Max-Rudolf Müller geht vorwiegend auf Matthias Claudius ein. Schließlich geht der Autor noch – bevor es zu einigen abschließenden Quizfragen kommt – auf das sogenannte „Enneagramm“ ein. Die sich dort manifestierenden Grundkategorien spiegeln sich auf ihre Art wider in dem Mikrokosmos Mensch. Der bedeutende Erfinder, Physiker und Theologe Karl Philberth beglückwünschte den Autor zu einem „Glaubensbuch“, das sich einmal nicht an Kinder wendet, sondern an Jugendliche und aber nicht weniger auch an Erwachsene.

„M wie Matthias Claudius, M wie Mond" von Max-Rudolf Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34581-2 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

