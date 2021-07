Die Präsenz – Buch I einer wahren Geschichte

Birgit Hämmerle erzählt in „Die Präsenz“ eine Geschichte über Verluste, Glauben, Hoffnung und Sinnsuche.

Wie soll man in jungen Jahren den Tod der Leukämie-kranken Schwester unter die Füße bekommen? Diese Frage stellt sich Karly Laubinger (21), die am am Totenbett von Anna (18) Gott unerwartet real begegnet. Karly lässt sich auf seine Präsenz ein, denn sie erhofft sich, dass sie dadurch einen Sinn in ihrem Schmerz und ein wenig Erlösung finden kann. Dabei erlebt die Theologiestudentin Hilfe, Herausforderung und Abenteuer, während der innere Frieden wächst. Ihr Leben gleicht sich Gottes weltumfassenden Denken an und Karly kommt dem Sinn ihres eigenen Lebens näher. Praktisch ist es aber oft hochgradig ungemütlich, denn die Präsenz macht einfach, was die Präsenz eben will!

Die romanhafte Biografie „Die Präsenz“ von Birgit Hämmerle richtet sich in erster Linie an Menschen, die sich selbst mit ihrer Bestimmung im Leben beschäftigen wollen. Der Glaube an Gott spielt in ihrem Werk eine wichtige Rolle, weswegen es vor allem christliche Leser ansprechen wird. Die Autorin liebt Pionierarbeit und setzt gern neue Aufgaben auf kreative Art um. Sie half mit, in JMEM Wiler/ CH die Schule für Bibelstudium aufzubauen. Gemeinsam mit Ehemann Reinhard gründete sie das YWAM-Zentrum Medias/ Rumänien, arbeitete im Nahen Osten und unter Migranten in Deutschland. Sie hat zwei erwachsene Kinder und lebt auf Zypern.

„Die Präsenz“ von Birgit Hämmerle ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34336-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

