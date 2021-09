KAIKAKU: Höhen & Tiefen – Ein Buch zum Change Management

Robert F. Carter liefert mit „KAIKAKU: Höhen & Tiefen“ einen anregenden Wegweiser für interim CROs und do-it-yourself Management Teams in KMUs.

Nur mit dem Verlassen der Komfort-Zone kann laut diesem neuen Buch eine nachhaltige Änderung herbeigeführt werden. Das ist für viele Menschen ein sehr unkomfortabler Gedanke und ein noch unkomfortablerer Weg. Sowohl der Gedanke als auch der Weg können schmerzvoll sein, wenn Aufschieberitis Kaikaku (Japanisch für „radikaler Wandel“) verhindert. In diesem Buch beschreibt der Autor wie Kaikaku am besten angewendet werden kann um die vorherrschende Krise zu bewältigen und wie sie verhindert werden kann. Wahre Anekdoten sorgen für die Glaubwürdigkeit der beschriebenen Maßnahmen. Als großer Anhänger des Lean Management Ansatzes, dessen Kern die Vermeidung von Überflüssigem ist, ist das Buch kurz und bündig auf den Punkt gebracht geschrieben.

Wer nur wenig Zeit hat, sich für das Thema jedoch interessiert, aber eben keinen riesigen Wälzer lesen will, der ist bei „KAIKAKU: Höhen & Tiefen“ von Robert F. Carter an der richtigen Adresse, denn der Autor versteht, wie man Wissen auf kurze, aber trotzdem ausreichende Weise vermittelt. Der Autor hat Volks- und Betriebswirtschaft sowie Arbeitspsychologie an der Universität Zürich studiert. Nach knapp einem viertel Jahrhundert als Geschäftsleiter verschiedener Produktionsunternehmen in unterschiedlichen Industrien in der Schweiz, Deutschland, Ungarn, Malaysia, Vietnam und Mexiko hat er sich ein halbes Jahr nach seinem 50. Geburtstag als Unternehmensberater und Trainer für Führungskräfte selbstständig gemacht.

„KAIKAKU: Höhen & Tiefen“ von Robert F. Carter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35033-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Henne Hennriette – Unterhaltsames Vorlesebuch