Hellschwarz und Dunkelweiß – Gedichte, Prosa und Illustrationen

Harald Konrad beschreibt in „Hellschwarz und Dunkelweiß“ in einfacher Sprache alltägliche Situationen.

Das Buch ist eine Sammlung von in sich geschlossenen Gedichten, Erzählungen, Kurzgeschichten und Illustrationen, die der Autor während oder nach seiner Autorenschule verfasst hat. In einfacher Sprache beschreibt Konrad alltägliche Situationen. Er tut dies mit viel Ironie und Sarkasmus, aber dann auch wieder zutiefst romantisch und gefühlvoll. So beschreibt der erste Text in dieser Sammlung z.B. einen besonderen Sommerabend so gut, dass die Leser sich so fühlen, als seien sie selbst mit dabei. Im Gedicht „Herbst“ geht es dann jedoch um die eher düstere Seite dieser Jahreszeit. Daraufhin nehmen die Leser an einer Radtour teil, werden Zeugen eines Wiedersehens und lernen so einige interessante Charaktere kennen.

Die Texte in der Sammlung „Hellschwarz und Dunkelweiß“ von Harald Konrad sind ideal zum Lesen zwischendurch geeignet. Der Autor wurde 1958 in Leipheim an der Donau geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er im Allgäu, wo er auch heute noch lebt. Schon früh schrieb er Gedichte und Erzählungen, auch Songtexte für seine Musikbands, in denen er spielte. Für den Autor war es immer ein großes Bedürfnis, seine Erlebnisse in Schriftform zu verwerten und seine Gedankenwelt anderen Mitmenschen mitzuteilen.

„Hellschwarz und Dunkelweiß“ von Harald Konrad ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37654-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Durch die Raumakustik muss ein Ruck gehen – Neue physikalische Grundlagen und Konsequenzen für die Praxis