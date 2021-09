ZUM KOCHEN – Anekdoten rund ums Essen

Leon Olias teilt in „ZUM KOCHEN“ Rezepte, Geschichten und Informationen aus aller Welt.

Leon Olias wuchs in Ascona, in der Schweiz, als Sohn eines erfolgreichen Komponisten auf und hatte in seinem Leben die Chance, die verschiedensten Teile der Welt zu bereisen. Durch diese Reisen wurde sein Interesse an gutem Essen und der Gastronomie geweckt. Er bereiste alle Kontinente und stellte fest: Wenn man sein Lieblingsgericht aus der Heimat auch am anderen Ende der Welt kochen kann, ist man nur so weit von zu Hause entfernt, wie man es selber zulässt. Und anders herum ist es auch wahr: man kann die Gerichte aus anderen Ländern daheim kochen, um das Fernweh ein wenig zu stillen. In seinem Buch stellt er den Lesern dazu tolle Gerichte vor (praktischerweise eingeteilt in Grundlagen, wie z.B. Sweet Chilli Sauce, Texas-Style-Soße, Mayonnaise und Aioli, gefolgt von Vorspeisen und verschiedenen weiteren Kategorien).

Das liebevoll illustrierte Buch „ZUM KOCHEN“ von Leon Olias ist in großer Schrift geschrieben und einfach nachvollziehbar, so dass auch Anfänger kein Problem damit haben, die leckeren Rezepte aus aller Welt nach zu kochen. Im Abschnitt „Kitchen Talk“ erhalten die Leser einen Überblick über wichtige Begriffe, die in den Rezepten immer wieder verwendet werden (z.B. tomatisieren) und hilfreiche Tipps, die das Kochen vereinfachen (z.B. was man tun kann, wenn man kein Nudelholz zur Verfügung hat). Wer mit diesem Buch arbeitet, der kann sich nach einer Weile professioneller Amateur nennen und Menschen mit seiner Kochkunst beeindrucken.

„ZUM KOCHEN“ von Leon Olias ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-33163-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tierquälerei bei Tönnies-Zulieferer: Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein