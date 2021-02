Lilli und ihre Geschichten – Eine Fantasiegeschichte voller humoristischer und allerhand grotesker Anekdoten

Monika Schäfer entführt die Leser mit „Lilli und ihre Geschichten“ in eine bewegte Zeit, inmitten der sechziger Jahre.

Lilli Knöppkipperdellinger lebt mit ihrer strengen, autoritären und traditionsgebundenen Familie im Wuppertal der wilden sechziger Jahre. Sie ist ein rebellisches, eigensinniges und schnell verletzbares Mädchen, dessen abirrendes Selbstgefühl dauernde Kampfansagen mit sich bringt. Das führt natürlich immer wieder zu Konflikten mit der Familie. Sie wagt es mit gerade mal vierzehn Jahren, gegen Bevormundung, altväterliche Gebräuche und eiserne Strenge aufzumucken. Die Familie ist jedoch nicht das einzige Problem: Durch ihre auffallende Benachteiligung in ihrer körperlichen Entwicklung und durch ihren recht skurrilen Familiennamen erntet sie von anderen Menschen immer wieder Spott und Häme. Angesichts ihrer nagenden Selbstzweifel, ihrer

inneren Zerrissenheit und Disharmonie manövriert sie sich zudem

regelmäßig in Konflikte. Auch ihr kapriziöses, trotziges Naturell, das keck und unüberlegt gegen vorsintflutliche Verhaltensmuster rebelliert, stößt manch einen vor den Kopf.

Die Leser tauchen durch „Lilli und ihre Geschichten“ von Monika Schäfer in eine Zeit des Wandels, geprägt von Auflehnung und Protesten, ein. Sie nehmen durch die Protagonistin am Leben in den 60er Jahren teil und lernen dabei mehr über Aufstände, Eskalationen und Unruhen, aber auch über Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Es handelt sich bei diesem Buch um eine Fantasiegeschichte, die so oder ähnlich durchaus stattgefunden haben könnte. Es ist ein Lebensabriss voller humoristischer und allerhand grotesker, ausgedachter Anekdoten. Die überspitzte und kecke Art und Weise, wie die Verfasserin ihre Geschichte geschrieben hat, könnte für manch ein feinfühliges Gemüt zu

forsch und unsensibel erscheinen, aber wird allen anderen Lesern jede Menge Lesevergnügen bereiten.

