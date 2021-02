Der letzte Rächer – Wachsender Zorn – Teil 2 der epischen High Fantasy-Reihe

Benjamin Stone lässt die Leser in „Der letzte Rächer – Wachsender Zorn“ erneut in die Welt des letzten Blutritters eintauchen.

Noch immer herrscht Karlson Dargamar über das Menschenreich Dorgil. Seit er vor vier Jahren seinen Erzfeind Ther Beson eigenhändig getötet und damit den Orden der Blutsritter zerschlagen hat, war er sich seines Sieges stets sicher. Doch dessen Sohn Thal hat den Angriff überlebt und macht sich nun auf, seinen Vater Ther zu rächen. Zeitgleich will Tamasa ihren Freund Samon retten, indem sie dem König dient und den letzten Blutsritter zur Strecke bringt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die beiden Kontrahenten gegenüberstehen. Allerdings wissen weder Tamasa noch Thal, welches Schicksal sie beide verbindet.

Um die Handlung des spannenden Fantasy-Romans „Der letzte Rächer – Wachsender Zorn“ von Benjamin Stone zu verstehen, muss man den ersten Teil der Reihe gelesen haben („Der letzte Rächer – Wachsende Kraft“, auch via tredition bestellbar). Der zweite Teil des action-geladenen Abenteuers rund um einen grausamen Orden, eine erbarmungslose Rache und einen besonderen Helden wird die Leser erneut in den Bann ziehen und ihnen einige Stunden voller Lesevergnügen schenken. Wer sich nach einer Reihe sehnt, die den Titel „episch“ wirklich verdient hat, der ist hier an der richtigen Adresse.

„Der letzte Rächer – Wachsender Zorn" von Benjamin Stone ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19448-9 zu bestellen.

