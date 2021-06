Mittendrin statt nur dabei – Amüsante Reise-Anekdoten und viele Tipps rund um den Globus

In ihrem neuen Sachbuch „Mittendrin statt nur dabei“ vermittelt Jantra Friedrich ihrer Leserschaft, wie sie ihre bisherigen Reisen in fremde Länder und das Entdecken neuer Kulturen intensiv erlebte.

Schon immer war die Autorin der Meinung, dass Pflichtbewusstsein, Wissensdurst und Tatendrang zwar unbedingt zu einem erfüllten Leben dazugehören sollten, jedoch auch Spaß und das sich Ausprobieren niemals zu kurz kommen sollte. Janka Friedrich erlebte das Leben auf ihren Reisen besonders intensiv. Dabei entdeckte sie fremde und exotische Kulturen, Landschaften und Klimazonen vom Polarkreis bis zum Äquator.

In ihrem neuen Buch schildert sie in einzelnen Geschichten sehr lebhafte und individuelle Ereignisse. Zudem gibt sie wissenswerte Tipps und Einblicke in die sich rasant wandelnde Reisekultur und Konsumgesellschaft unserer Zeit.

Jantra Friedrich ist Diplom-Kauffrau und stammt aus Ludwigshafen am Rhein. Neben dem Schreiben liebt sie den Wintersport, klassischen Tanz, kreatives Design und die Welt der Oper. Neben ihrem Hauptberuf betreibt sie seit einigen Jahren einen Bestager-Lifestyle-Blog und schreibt über sozialpolitische Themen. Das Reisen, Sprachen sowie die Entdeckung fremder Länder und Kulturen prägten ihr bisheriges Leben beruflich wie privat.

„Mittendrin statt nur dabei" von Jantra Friedrich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28040-3 zu bestellen.

