Durch die Raumakustik muss ein Ruck gehen – Neue physikalische Grundlagen und Konsequenzen für die Praxis

Gerhard Ochsenfeld gibt den Lesern in „Durch die Raumakustik muss ein Ruck gehen“ einen verständlichen Einblick in die Welt des Schalls und Hörens.

Als Quereinsteiger geht der Autor in diesem neuen Buch unvoreingenommen an die Raumakustik heran und gelangt zu einem bahnbrechenden Ansatz, der spannende Wege und fruchtbare Lösungsansätze eröffnet. Schon die Kapitelüberschriften deuten an, dass der Autor keine trockene Fachliteratur abliefern möchte, sondern die Lektüre gern auch unterhaltsam sein darf. Mit zahlreichen Illustrationen erleichtert er den Lesern Zugang und Verständnis. Nicht zuletzt durch thematische Abschweifungen gelingt eine abwechslungsreiche Lektüre mit interessanten Blicken über den Tellerrand hinweg. Mit umfangreichen rechtlichen Abwägungen eröffnet der Autor eine neue Sicht auf DIN 18041. Er erläutert seinen Ansatz, seine Lösungsvorschläge – und stellt seine eigenen Erfindungen vor.

Fast beiläufig und auf einfache Weise lernen die Leser in „Durch die Raumakustik muss ein Ruck gehen“ von Gerhard Ochsenfeld viel über Schall und das Hören. Sie lernen zudem auf anschauliche Weise das menschliche Ohr und Hörgeräte verstehen. Der Autor richtet sich an jedermann, der ein Interesse an der Thematik hat – egal ob professionell oder einfach nur so. Die Wissenschaft konfrontiert er mit unbequemen Fragen – bietet aber auch neue Perspektiven. Das Buch liefert neben umfangreichen Einblicken in Theorie und Praxis der Raumakustik auch viel Lesespaß, denn der Autor selbst hatte beim Spielen mit den Sätzen und Worten viel Spaß.

„Durch die Raumakustik muss ein Ruck gehen" von Gerhard Ochsenfeld ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37097-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

