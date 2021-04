Schöner als Fliegen – Einführung in die Grundlagen des Motorsports

„Schöner als Fliegen“ ist der Titel eines rasanten Fachbuches von Stefan Schmucker. In jeder Zeile des Buches spürt man die Liebe des Autors zum Motorsport, der ihn seit seiner Kindheit begleitet.

Das Buch führt seine Leser aus der Perspektive eines erfolgreichen Rennfahrers in die Grundlagen des Motorsports ein. Der Autor lässt spektakuläre, schöne aber auch traurige Momente eines einzigartigen Sports Revue passieren. So wird der Leser Teil einer spannenden Reise, die gleichzeitig eine Liebeserklärung an diese ganz besondere Sportart ist.

Der Autor Stefan Schmucker wurde 1984 in Esslingen geboren und hatte schon früh Interesse am Automobil. Der Kartsport ebnete ihm den Weg zu seinem großen Traum im Motorsport. Sieben Jahre lang steuerte er einen Porsche 911 GT3 und fuhr im Porsche Sports Cup mit der Startnummer 58.

Auch wenn ihm der Weg in den professionellen Motorsport nicht gelang, beschäftige er sich detailliert mit den Bestandteilen des Sports und der Fahrdynamik. Seit 2015 ist er für Porsche als Instrukteur tätig. In dieser Funktion vermittelt Schmucker Kunden seine Begeisterung für den Rennsport und zeigt Ihnen die Grundlagen des Fahrens auf der Rennstrecke. Aus dem Wettbewerb zog sich der Familienvater im Jahr 2020 zurück, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können und sich stärker auf seine Tätigkeit als Instrukteur zu konzentrieren.

„Schöner als Fliegen“ von Stefan Schmucker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26098-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

