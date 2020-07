Grundlagen der Philosophie – Einführung in die Geschichte und die Kerndisziplinen

Bernd Waß und Heinz Palasser machen Laien mit ihrem Buch „Grundlagen der Philosophie“ den Einstieg in die Philosophie ein wenig einfacher.

Die hier vorliegende Abhandlung ist dem Wunsch entsprungen, ein Einführungsbuch zur Hand zu haben, das den Anforderungen der Lehrtätigkeit der Autoren an der Academia Philosophia entspricht: einem Laien die Grundlagen der Philosophie näher zu bringen – außerhalb der Mauern der Universitäten, aber nichtsdestoweniger auf angemessenem theoretischen Niveau. Man hat es also im Eigentlichen mit einem Lehrmittel zu tun. Während der vielen Jahre, in welchen die Autoren es nun schon im Gebrauch haben, haben sie es nicht zuletzt in der Debatte mit ihren Studierenden stets weiterentwickelt, sodass es heute, wie sie glauben, einem größeren Kreis von Interessierten zur Verfügung gestellt werden kann.

Das Buch „Grundlagen der Philosophie“ von Bernd Waß und Heinz Palasser soll den Lesern dabei helfen, sich im scheinbar undurchdringlichen Labyrinth philosophischer Auffassungen, Positionen und Theorien zu orientieren. Die Leser werden dank der Autoren ein tiefer gehendes Verständnis der genuinen Problem- und Fragestellungen, mit denen man es in der Philosophie zu tun hat, erreichen, die arttypische Weise des philosophischen Denkens erfassen und den Abstraktionsgrad sowie die Präzision des eigenen Denkens erhöhen.

„Grundlagen der Philosophie“ von Bernd Waß und Heinz Palasser ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03470-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hochzeitsfotograf Düsseldorf Geheimtipp. Meine Fotograf-Empfehlung Ich finde mich selbst – UND HEILUNG GESCHIEHT – Anregende Lebenshilfe