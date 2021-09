Herbstwandern – Wanderherbst: Geschichten rund ums Wandern in Lappland

Karin Storrer nimmt die Leser in „Herbstwandern – Wanderherbst“ auf eine anregende und informative Wanderreise mit.

Die Autorin dieses neuen Reiseberichts, Karin Storrer, ist bereits seit Jahrzehnten in Schweden unterwegs. Das Land ist mittlerweile zu ihrer zweiten Heimat geworden. Sie hat es vom Süden bis zum hohen Norden erkundet, hat dabei viele nette Menschen kennengelernt, die Sprache erlernt und Freunde gefunden. Gleich bei ihrem ersten Besuch in Lappland hat sie das Lappland-Virus erwischt und bis heute nicht mehr losgelassen. Sie unternahm in dieser weiten und beeindruckenden Landschaft bereits viele spannende Wanderungen. Sie lernte dabei die Samen, das Volk der Sonne und des Windes, die Urbevölkerung Lapplands, kennen und machte sich mit ihrer interessanten Historie vertraut. In ihrem Buch berichtet sie von ihrer vielleicht letzten großen Wandertour, auf dem Kungsleden von Ammarnäs nach Hemavan.

Das anregende Buch „Herbstwandern – Wanderherbst“ von Karin Storrer erzählt jedoch nicht nur von einer Wanderung im herbstlichen Lappland. Es enthält zudem viel Wissenswertes über die Geschichte und Traditionen der Urbevölkerung Lapplands, den Samen. Wer sich für diese Region interessiert und dieses Volk interessiert, findet in Storrers Buch viele Informationen, die man in Reiseführern so nicht findet.

Die Autorin Karin Storrer wurde im Jahr 1948 in einem kleinen Ort in der Westpfalz geboren. Ihre drei Kinder sind mittlerweile erwachsen und sie ist die stolze Großmutter von sechs Enkeln.

„Herbstwandern – Wanderherbst“ von Karin Storrer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37920-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

„L’Arc de Triomphe, Wrapped“ – Christos Vermächtnis, fertiggestellt mit Seilen von Gleistein