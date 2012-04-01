Das Immunsystem im Kampf gegen Krebs – warum moderne Krebsmedizin mehr als den Tumor betrachtet

Das Immunsystem schützt den menschlichen Körper täglich vor Krankheitserregern und veränderten Zellen. Auch bei Krebs spielt die körpereigene Abwehr eine zentrale Rolle.

Berlin / Wien/ Europa

Moderne Forschung zeigt, dass das Verständnis des Immunsystems ein wichtiger Bestandteil einer personalisierten Krebsmedizin sein kann.

Jeden Tag entstehen im menschlichen Körper Zellen mit genetischen Veränderungen. In vielen Fällen erkennt und beseitigt das Immunsystem solche veränderten Zellen, bevor sie sich weiterentwickeln können. Dieser Prozess wird in der Wissenschaft als Immunüberwachung (Cancer Immunosurveillance) bezeichnet und ist seit vielen Jahren Gegenstand intensiver Forschung.

Heute weiß man jedoch auch, dass Tumorzellen Mechanismen entwickeln können, um dieser Immunüberwachung zu entgehen. Sie verändern ihre Oberfläche, senden hemmende Signale an Immunzellen oder schaffen ein Tumormikromilieu, das die natürliche Immunantwort abschwächen kann. Dieser Vorgang wird als Cancer Immunoediting beschrieben und umfasst die Phasen Eliminierung, Gleichgewicht und Immunflucht.

Diese Erkenntnisse haben die Krebsmedizin nachhaltig verändert. Während früher vor allem der Tumor selbst im Mittelpunkt stand, wird heute zunehmend auch das Zusammenspiel zwischen Tumor und Immunsystem betrachtet.

Dabei zeigt sich immer deutlicher, dass das Immunsystem bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Alter, Begleiterkrankungen, chronische Entzündungen, Medikamente, Ernährung und vorausgegangene Behandlungen können die Zusammensetzung und Aktivität verschiedener Immunzellen beeinflussen.

Aus diesem Grund gewinnt die personalisierte Diagnostik zunehmend an Bedeutung. Neben bildgebenden Verfahren und molekularen Tumoranalysen können – je nach individueller Situation – auch Untersuchungen des Immunstatus oder der zirkulierenden Tumorzellen zusätzliche Informationen liefern. Solche diagnostischen Verfahren sollen helfen, den Krankheitsverlauf besser zu verstehen und therapeutische Entscheidungen zu unterstützen. Die Aussagekraft hängt jedoch immer vom jeweiligen klinischen Kontext ab und muss durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte beurteilt werden.

Auch moderne immunonkologische Therapien verfolgen das Ziel, die körpereigene Immunantwort gegen Tumorzellen besser zu unterstützen. Hierzu gehören unter anderem Checkpoint-Inhibitoren, CAR-T-Zelltherapien sowie weitere individualisierte Ansätze. Welche Therapie geeignet ist, hängt von zahlreichen medizinischen Faktoren ab und sollte stets individuell geprüft werden.

Bei IMMUMEDIC steht deshalb ein Grundgedanke im Mittelpunkt:

Das Immunsystem ist eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen des Menschen im Umgang mit Krebs. Je besser wir seine Funktion verstehen, desto gezielter können diagnostische und therapeutische Entscheidungen unterstützt werden.

Eine fundierte Patientenaufklärung bildet dabei die Grundlage jeder informierten Entscheidung. Wissenschaftliche Erkenntnisse entwickeln sich kontinuierlich weiter – deshalb ist es wichtig, medizinische Informationen verständlich, evidenzbasiert und ohne unrealistische Erwartungen zu vermitteln.

Mehr Informationen unter:

www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com

Studienlinks:

Dunn GP et al. _Cancer immunoediting: from immunosurveillance to tumor escape._ Nature Immunology (2002). PubMed: Cancer immunoediting – PubMed

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Zu den Schwerpunkten gehören die kostenfreie Therapieprüfung, Informationen zur dendritischen Zelltherapie sowie ergänzende diagnostische Verfahren wie Immunstatus-Check und Bestimmung zirkulierender Tumorzellen (CTC). Ziel ist es, den Zugang zu wissenschaftlich fundierten Informationen zu erleichtern und die Zusammenarbeit zwischen Patienten und behandelnden Ärzten im Rahmen personalisierter Therapieentscheidungen zu unterstützen.

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