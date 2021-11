Das Inflationsgespenst geht um

Ähnlich wie in den 1970er Jahren – das Musterbeispiel für Inflation – könnte es zu einer Verselbständigung der heutigen Situation kommen.

Das Inflationsgeschehen der 1970er Jahre war damals schwer in den Griff zu bekommen. Es trat auf, nachdem in den 60er Jahren die Geldmenge stark ausgedehnt wurde. Geld wurde aufgrund des Vietnamkrieges und der folgenden sozialen Maßnahmen gebraucht. Dann kam auch noch die erste Ölkrise dazu. In der Folge stieg die Inflation bis auf etwa zehn Prozent. Löhne und Gehälter stiegen dann ebenfalls an. Die Bundesbank konnte die Lohn-Preis-Spirale erst außer Kraft setzen, als sie den Diskontsatz auf sieben Prozent erhöhte. So eine Erhöhung ist bei den aktuellen Schuldenbergen kaum vorstellbar.

Auch in China entwickelt sich eine gewaltige Schuldenkrise, man denke nur an das Evergrande-Desaster. So entstehen problematische Situationen auf den Kredit- und Immobilienmärkten. Dies könnte zu uns herüberschwappen. Und Chinas Wirtschaftsentwicklung beeinflusst auch die übrige Welt. Das Gelddrucken, um Liquidität zu schaffen, schürt die Inflation. Wohin Inflation führen kann, sieht man zum Beispiel an Venezuela. Die venezolanische Währung hat in den vergangenen Jahren massiv an Wert gegenüber dem US-Dollar verloren. Dort dient das Gold als Geld, in den weniger dicht besiedelten Gebieten sind Preise in Gold an Waren und Dienstleistungen angebracht, denn mit Gold kann hier alles bezahlt werden. Aus historischer Sicht ist der Wert des Edelmetalls dann besonders hoch, wenn Realzinsen nach unten gehen und Inflation herrscht.

