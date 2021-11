Goldschatz in Norfolk gefunden

Der größte Schatz angelsächsischer Goldmünzen, der je in England gefunden wurde, wurde jetzt in Norfolk gefunden.

Gold überdauert eben im Gegensatz zu vielen anderen Anlagen viele Jahrhunderte. Auf einem Feld wurden 131 Münzen entdeckt, gefunden von einem, der anonym bleiben will und mit einem Metalldetektor unterwegs war. Ein Polizist hatte zehn Münzen gefunden, wollte sie verkaufen und wurde für 16 Monate dafür hinter Gitter gebracht.

Der Fund stammt aus der gleichen Zeit wie das Schiffsgrab von Sutton Hoo, das reiche Silberobjekte enthielt. Dabei handelte es sich um ein Schiffgrab mit Grabbeigaben. Diese Silberobjekte können heute im British Museum in London besichtigt werden. Vielleicht werden die nun entdeckten 131 Münzen auch den Weg in dieses Museum finden. In Norfolk, einer Grafschaft im Osten von England, wurde eine erste Münze 1991 gefunden, weitere erst 2014 und sie stammen aus der Zeit um 610 nach Christus. Einige davon wurden im byzantinischen Reich geprägt, aber die Mehrzahl kommt aus dem merowingischen Königreich, welches so ziemlich dem heutigen Frankreich entspricht.

Bevor die 131 Goldmünzen ans Tageslicht kamen, galt ein Fund von 101 Münzen aus dem Jahr 1828 als größter angelsächsischer Münzschatz. Der Fundort war Crondall in Hampshire. Ein anderer bedeutender Fund ist der Schatz von Staffordshire, der 2009 entdeckt wurde. Er enthält jedoch keine Münzen, besteht aus mehr als 3.500 Einzelstücken, darunter auch Gegenstände aus Gold. Anstatt mithilfe eines Detektors oder Sonden nach Goldschätzen unter der Erde zu suchen, können sich Anleger, die auf den werterhaltenden Charakter des Goldes setzen möchten, auch an Goldunternehmen beteiligen.

