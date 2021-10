Silberschatz gefunden

In Augsburg wurde gerade ein 15 Kilogramm schwerer Silberschatz der Römer gefunden.

Die Silbermünzen entstammen dem ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus. Die kostbaren Münzen lagen in einem alten Flussbett der Wertach. Gefunden wurden sie bei Ausgrabungen nahe einer früher betriebenen Fabrik. Dieser größte römische Silberschatz, der je in Bayern gefunden wurde, hat einen Silberwert von rund 10.000 Euro. Dazu kommt der wissenschaftliche Wert. Zwar konnten vor etwa 120 Jahren bereits römische Fundstücke ausgemacht werden, jedoch wurde dann dort eine Fabrik gebaut. Diese wurde geschlossen und für neue Bauten wurde erneut ausgegraben, so kam es zu dem Silberfund jetzt.

Da hatten sich also die Römer vor mehr als 2.000 Jahren niedergelassen und nun kam der Silberschatz zum Vorschein. Solche Funde gibt es immer wieder, so wie letztes Jahr in Oberösterreich. Dort entdeckte man über 1.500 spätmittelalterliche Silbermünzen. Zum Handel und Geldverkehr in Oberösterreich können so neue Erkenntnisse gefunden werden. In einem Wald bei Ellwangen entdeckte 2019 ein Mann Silbermünzen. Diese waren rund eine halbe Million Euro wert.

