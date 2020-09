Makana – Geschenke der Natur aus aller Welt für Sie gefunden und veredelt

tolle Produkte für Mensch und Tier aus der schönen Pfalz

Das Unternehmen Makana, gegründet 2004 ist spezialisiert auf qualitativ hochwertige Produkte rund um das Pferd, hochwertige Speiseöle für Mensch und Tier, Nahrungsergänzungsmittel und seit ein einiger Zeit auch ein ständig wachsendes Portfolio für den Hund.

Makana hat dafür einen eigenen und unabhängigen Vertriebsweg entwickelt, der Produktion und Verkauf in eine Hand legte. Eigene Produktionsstätten, eigene Ölmühlen, hochwertige Produkte in teils Bio-Qualität und ein optimiertes Konzept für raschen Versand stehen für die in Deutschland produzierende Firma aus Rheinland-Pfalz. Makana verkauft im eigenem Web-Shop und auf Online-Handelsplattformen die begehrten Waren, die bei den Kunden schnell auf positive Resonanz stießen. Der gute Kontakt zu den Käufern ist Makana wichtig. So nimmt die Firma von Anfang an gerne Produktvorschläge zur Erweiterung des Sortiments von den begeisterten Kunden entgegen. Die Markenzeichen von Makana sind seit 2004 das Setzen auf Qualität, die deutsche Produktion und faire Preise. Kostenvorteile bei dem Vertrieb und der eigenen Herstellung gibt das Unternehmen gerne an die Kunden weiter.

Makana und die Pferde

Unter Pferdehaltern und Freunden ist Makana schon seit vielen Jahren ein Begriff. Von Schwarzkümmelöl über allerlei Kräuter bis zum Leckerli finden Sie bei Makana eine riesige Produktvielfalt für Ihren vierbeinigen Liebling.

Ständig neue Produkte wie Leinkuchen Granulat, Luzerne Pellets, Leinöl mit Schwarzkümmelanteil und vielem mehr machen das Angebot von Makana so unvergleichlich interessant und vielfältig.

Von Ergänzungsfutter für viele verschiedene Einsatzgebiete, von Leckerlis für jeden Geschmack bis hin zu wertvollen Ölen und Kräutern finden Sie bei Makana eine große Produktvielfalt für ihren vierbeinigen Liebling vor. Am besten nehmen Sie sich einmal ein wenig Zeit und sehen sich in aller Ruhe im Onlineshop von Makana um.

Warum Naturprodukte bei Makana?

Das Bewusstsein für eine gesundes Ernährung und eine Verbundenheit zur Natur wird mit hochwertigen Naturprodukten gestärkt. Bei Makana erhältliche Öle sind zu 100% Naturprodukte und haben damit ein sehr hohes Level an Qualität. Das ist ein wesentlicher Vorteil zu anderen im Handel erhältlichen Produkten, die keine reinen Naturprodukte sind. Nur wirklich reine Öle können ihre positiven Eigenschaften voll entfalten. Diese erhält man im Online Shop von www.makana.de, welcher übrigen von Trusted Shops mit dem Siegel „sehr gut“ ausgezeichnet wurde.

Möglich sind zudem ein kostenloser versicherter Versand und ein gesicherter Bestellvorgang inkl. Lieferung nach Deutschland und Österreich. Wer als Kunde dennoch unsicher ist, der kann auch den Kauf auf Rechnung nutzen. Der Makana Shop bietet eine sehr umfangreiche Produktpalette zu vielen Artikeln aus der Natur und ist einen Besuch wert – auch für Geschenkideen, Besuchen Se doch einfach den Makana Shop unter www.makana.de und überzeugen Sie sich selbst!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MANAKO GMBH & CO. KG

Herr Constantin Heisler

In den Birkenwiesen 15

76877 Offenbach an der Queich

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6348 – 238 98 – 0

web ..: https://www.manako.de

email : info@manako.de

