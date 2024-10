Das iPhone und der Goldpreis

Die iPhone/Gold-Ratio 2024 zeigt auf, wie sehr sich Goldinvestments lohnen können.

Für Gold-Fans gibt es zum einen spannende Indikatoren, wie sich der Goldpreis weiter entwickeln könnte. Und es existieren diverse „Ratios“ wie die Gold-Silber-Ratio oder die iPhone/Gold-Ratio, berechnet vom incrementum-Team („In Gold We Trust“). Seit rund 17 Jahren gibt es das iPhone. In dieser Zeit hat der Goldpreis knapp 290 Prozent zugelegt. Würde man ein neues iPhone mit Gold bezahlen, so wäre es wieder einmal günstiger als im Jahr zuvor. Mussten für das erste iPhone noch 0,92 Unzen Gold berappt werden, waren es vor einem Jahr (iPhone 15 Pro) 0,78 Unzen und für das aktuelle iPhone 16 Pro sind es nun 0,60 Unzen Gold. Sieht man sich den Preis jedoch in US-Dollar an, so ist das neue iPhone 150 Prozent teurer als das aus dem Jahr 2007. Mehr als eine Unze Gold kostete das iPhone nur im Jahr 2018 (1,13 Unzen Gold). Die Leistungsverbesserungen, die das iPhone in all den Jahren erhalten hat, sind dabei nicht eingerechnet.

Manche Anleger schauen auch gerne auf die Gold-Silber-Ratio, vereinfacht gesagt Goldpreis geteilt durch den Silberpreis. Aktuell liegt die Gold-Silber-Ratio bei gut 85, ist also relativ hoch. Damit ist Silber günstig und ein steigender Silberpreis beziehungsweise ein günstiger Einstieg möglich. Allerdings gibt es keine Sicherheit kurzfristig steigender Preise bei Edelmetallen. Jedoch lässt sich der langfristige Werterhalt aus der Historie einigermaßen voraussagen. Und bei Gold und auch Silber sollten die Fundamentaldaten sehr gut aussehen. Auch interessant ist der Fear & Greed Index, der etwas über die Börsenstimmung aussagt. Diese kann ängstlich, neutral oder gierig sein. Aktuell steht er auf extrem gierig, siehe CNN Business. Dies bedeutet, dass viele Investoren gierig sind und auf steigende Preise an den Aktienbörsen setzen. Ändert sich dies wieder, könnten Gelder zusätzlich in den Edelmetallsektor fließen. Auf welche Indikatoren oder Ratios Investoren auch blicken, Investments in Gold und Silber haben sich auf längere Sicht immer gelohnt. Auch Unternehmen mit Gold und Silber sollten im Fokus stehen.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – entwickelt Goldminen im Westen der USA. Besonders erwähnenswert sind das Mercur-Projekt und das Beartrack-Arnett-Goldprojekt.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – besitzt Projekte mit Gold und Silber in Mexiko. Bei der Wiederbelebung der Mine La Guitarra steigert sich erfreulicherweise die tägliche Produktionsrate.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

