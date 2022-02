Das Kinsterna Hotel – ein luxuriöses Hideaway auf dem Peloponnes

Ein byzantinisches Herrenhaus in atemberaubender Lage, das zu einem kleinen Boutiquehotel umgebaut wurde

In Monemvasia, einem der romantischsten und historischsten Reiseziele Griechenlands (Peloponnes), befindet sich das preisgekrönte, außergewöhnliche Kinsterna Hotel.

Das Kinsterna wurde bei den prestigeträchtigen LTG European Awards 2017 als „Luxury Boutique Hotel of the Year“ ausgezeichnet und hat außerdem den Green Key Award erhalten, eine führende Auszeichnung für Exzellenz im Bereich Umweltverantwortung und nachhaltiges Wirtschaften in der Tourismusbranche.

Versteckt in der üppigen Hügellandschaft, mit atemberaubendem Blick auf den mittelalterlichen Burgfelsen und das endlose Blau der Ägäis, bietet das liebevoll restaurierte Herrenhaus einzigartige Zimmer & Suiten, Residenzen und zwei prächtige Villen. Auf einem Anwesen von 25 Hektar fügt sich das Kinsterna Hotel in die umliegenden Weinberge, Olivenhaine, imposanten Eukalyptusbäume und die hochgewachsenen Zypressen, innerhalb eines Anwesens von 25 Hektar.

Natur und Luxus: das ist der Kern unserer Philosophie

Hier können die Gäste die kreative und innovative Küche der Region probieren, in der die traditionellen Zutaten eine Hauptrolle spielen. Unsere Philosophie und unser Engagement für ein authentisches griechisches Leben erstreckt sich auch auf die Küche. Die Frische der Zutaten erzählt ihre eigene Geschichte und ist die Grundlage für unsere saisonalen Gerichte. Wir überwachen sorgfältig den Weg aller unserer Zutaten, wobei das Fleisch aus lokaler Freilandhaltung stammt und der Fisch des Tages, den wir servieren, direkt vom morgendlichen Fang kommt. Die großen Bio-Obstgärten unseres blühenden Anwesens produzieren Tafeloliven, natives Olivenöl extra aus der lokalen Sorte „Athinolia“, unsere ausgezeichnete Auswahl an Weinen und „Tsipouro“ (griechischer Schnaps) und fördern den nachhaltigen Lebensstil und die Landwirtschaft, die Kinsterna seit seiner Eröffnung in bemerkenswerter Weise pflegt.

Das Kinsterna Hotel verleiht dem Konzept des Luxus eine neue Dimension. Die Gäste erleben bezaubernde Abende mit einem Glas Wein aus den örtlichen privaten Weinbergen neben der byzantinischen Zisterne im Restaurant „Sterna“, das erst kürzlich mit der Ehrenauszeichnung „TOP NOTCH“ von Griechenlands Best Restaurant Awards „Golden Hats“ toques d’or 2021 ausgezeichnet wurde. Sie genießen die kulinarischen Kreationen der griechischen und mediterranen Küche, mit köstlichen lokalen Produkten und Zutaten, die auf dem Anwesen angebaut werden sowie das traditionelle herzhafte griechische Frühstück im Freien. Mit dem beeindruckenden, flussähnlichen Pool mit Entspannungsbereichen inmitten duftender Orangenbäume und dem stimmungsvollen Kinsterna Spa mit seinen charakteristischen Behandlungen und hochqualifizierten Therapeuten rechtfertigt das Kinsterna Hotel, dass es in die prestigeträchtige „Hot List 2011“ von Condé Nast Traveler als eines der 65 besten neuen Hotels der Welt aufgenommen wurde.

Das Kinsterna Hotel bietet verschiedene historische, kulturelle und sportliche Aktivitäten an, die speziell für Gäste gedacht sind, die die Geschichte des Herrenhauses und der Umgebung besser kennenlernen möchten.

Das ganze Jahr über bietet das Kinsterna eine Reihe von Aktivitäten an, wie z. B. Besichtigungen der Burg, Wanderungen durch die Weinberge, Ausritte zu Pferd oder auf Eseln, Radtouren auf dem Landgut, Weinproben, Brotbacken im alten Steinofen des Schlosses, Kochkurse, Herstellung von Seife, private Bootstouren um den Felsen der mittelalterlichen Burgstadt und die nahe gelegenen einsamen Strände oder Angeln.

Die Gäste haben auch die Möglichkeit, an saisonalen Aktivitäten teilzunehmen, die mit dem 25-Hektar-Anwesen verbunden sind: Die Weinlese oder das Zerkleinern von Trauben zur Herstellung des griechischen Schnapses „Tsipouro“, das Pflücken von Oliven zur Herstellung von Olivenöl und die Produktion von handgemachter Seife.

Informationen und Reservierungen:

Kinsterna Hotel

Monemvasia, Peloponnes, Griechenland

Tel: +30 27320 66300, Fax: +30 27320 66116

E: info@kinsternahotel.gr , www.kinsternahotel.gr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kinsterna Hotel

Frau Ismini Papadaki

Alexandras Av. & Katsantoni Street 13

11473 Athen

Griechenland

fon ..: +30 2106447320

web ..: http://kinsternahotel.gr

email : marketing@kinsternahotel.gr

Pressekontakt:

KHL Tourism and Lifestyle Consulting

Herr Karl-Heinz Limberg

Kurfürstenstrasse 8

40211 Düsseldorf

fon ..: +49 211 21098998

web ..: http://khllifestyle.com

email : karl-heinz@khl-tourism-consulting.com

