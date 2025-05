Das Lithium-Komplott: Wie die Unterdrückung eines essentiellen Spurenelements unsere Gesundheit gefährdet

Bahnbrechende Neuerscheinung: Dr. Michael Nehls enthüllt, warum Lithium in Mikrodosen entscheidend für mentale Gesundheit, Demokratie und Frieden ist.

Buchneuerscheinung: 30. April 2025

Was, wenn das entscheidende Puzzlestück in der aktuellen psychischen Gesundheitskrise kein neues Medikament ist, sondern ein lebensnotwendiges, aber lange vergessenes Spurenelement? Lithium – bisher bekannt als hochdosiertes Medikament mit starken Nebenwirkungen oder als Rohstoff für Batterien – spielt in niedrigen, essentiellen Mengen eine unverzichtbare Rolle für unser Gehirn, unsere emotionale Stabilität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt; und das gänzlich ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

In seinem bahnbrechenden neuen Buch „Das Lithium-Komplott“ enthüllt der renommierte Molekulargenetiker, Arzt und internationale Bestsellerautor Priv.-Doz. Dr. Michael Nehls, dass nahezu die gesamte Gesellschaft an einem chronischen Lithiummangel leidet – ein Mangel, der unser mentales Immunsystem und damit die kritische Denkfähigkeit drastisch schwächt, Depressionen, Angststörungen, Aggression und sogar Alzheimer-Demenz fördert und somit auch unsere Demokratie- und Friedensfähigkeit beeinträchtigt.

„_Zwischen Vernunft und Wahn liegt manchmal nur die Spur eines Elements._“

– Dr. Michael Nehls

Auf der Grundlage von sechs unabhängigen wissenschaftlichen Beweislinien zeigt Nehls eindrucksvoll, dass Lithium in essentiellen Mengen für alle biologische Prozesse entscheidend ist. Dennoch bleibt Lithium weltweit – vermutlich aus wirtschaftlichen Interessen der Pharmaindustrie und aufgrund seiner fehlenden Patentierbarkeit – selbst in lebenswichtigen Mikrodosen als Inhaltsstoff in Nahrungsergänzungsmitteln verboten.

Dr. Nehls deckt auf, wie eine skrupellose Industrie von der systematischen Unterdrückung des essentiellen Spurenelements profitiert und warum dies fatale Folgen für unsere Gesundheit und Gesellschaft hat. Er argumentiert anhand zahlreicher wissenschaftlicher Belege, warum Lithium für ein stabiles mentales Immunsystem ebenso unverzichtbar ist wie für die Prävention aller sogenannten zivilisatorischen Krankheiten, an denen die meisten Menschen chronisch leiden.

Dieses Buch ist aber mehr als ein medizinischer Weckruf: Es ist ein Appell für eine neue, menschengerechte Medizin und gesellschaftliche Vernunft. Ein Plädoyer gegen ein krankmachendes System, das aus Leid Profit schlägt, und für die natürliche Beseitigung eines Mangels, durch die wir unser evolutionär vorgesehenes Gesundheitspotential zurückgewinnen können.

„Das Lithium-Komplott“ könnte der Beginn einer gesundheitlichen und mentalen Revolution sein.

Buchdetails

DAS LITHIUM-KOMPLOTT_ (link)_

_Plädoyer für ein essentielles Spurenelement – Der verbotene Schlüssel zur mentalen Gesundheit_

464 Seiten | Paperback mit Klappenbroschur | Verlag: Mental Enterprises

ISBN 978-3981404890

Auch als eBook und Hörbuch erhältlich

