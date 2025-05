Kommunikation neu gedacht: BLAIQ etabliert KI als Teammitglied in Unternehmen

Hannover, 15.05.2024: Mit BLAIQ kommt ein Multi-Agenten-Tool für KI-gestützte Content-Erstellung auf den Markt, das innovativen KI-Einsatz und sechs Jahrzehnte Expertise der B&B. Markenagentur vereint. Neben der effizienten, marken- sowie DSGVO-konformen Erstellung diverser Inhalte werden Unternehmen so gleichzeitig bei der Optimierung ihrer Prozesse und dem Upskilling ihrer Mitarbeitenden unterstützt.

Maßgeschneiderte KI-Lösung für markenkonforme Kommunikation

Ob als offizielle Anwendungen oder in Form von „Schatten-KI“: LLMs sind aus Marketing und Unternehmenskommunikation nicht mehr wegzudenken. Nach der ersten Euphorie hält aber oft die Enttäuschung über die Beliebigkeit der Sprache und das mangelnde Detail-Wissen Einzug. Mit BLAIQ (_Branding & Language in AI-Quality_) liefert die B&B. Markenagentur eine Antwort auf die inzwischen rasant wachsenden Ansprüche an KI-gestützte Kommunikation. Das Tool kombiniert die Effizienz künstlicher Intelligenz mit dem Verständnis für Markenidentität und Zielgruppenansprache. Es liefert qualitativ hochwertige Inhalte, die exakt auf die Zielgruppe und die Tonalität der jeweiligen Marke zugeschnitten sind – egal ob Stellenanzeigen, Social-Media-Posts, Blogartikel oder Pressemitteilungen. Dafür nutzt das Multi-Agenten-System die hinterlegte „Small Data“ und wird speziell auf die Markenidentität jedes Unternehmens trainiert.

Kommunikation neu gedacht

Das Tool vereint zwei zentrale Funktionen: Zum einen erstellt es Texte in der gewünschten Brand Voice und zum anderen optimiert es bestehende Inhalte, passt Tonalität, Struktur und Format an, sodass es beispielsweise Texte für Websites, Presse, Recruiting oder Social Media optimiert. Dabei arbeitet BLAIQ vollständig DSGVO-konform, wird auf deutschen Servern gehostet und erfüllt höchste Standards im Bereich Datensicherheit.

Dank des co-kreativen SetUps ist BLAIQ zudem ein Einstieg bzw. Vertiefung in das Thema projektbasierte Teamarbeit („Augmented Teams“). Der begleitende Workshop-Prozess unterstützt Mitarbeitende dabei, praxisnah den Umgang mit KI im Arbeitskontext zu proben – nicht als technisches Gimmick, sondern als echte Team-Erweiterung. So werden nicht nur Aufgaben delegiert, sondern zugleich gezielt Prozesse in Frage gestellt, die dabei helfen, das eigene Rollenverständnis, die Zusammenarbeit im Team und die Offenheit für Neues zu reflektieren. Kurz: Es wird das Mindset gestärkt, das moderne, kollaborative und lernfähige Teams brauchen.

BLAIQ als innovativer Zukunftsbegleiter

„Wir sehen BLAIQ nicht nur als Tool, sondern als ein vollwertiges Teammitglied – eines, das genau weiß, wie Ihre Marke kommuniziert und wen sie erreichen will“, erklärt Uwe Berger, geschäftsführender Gesellschafter. „Gerade in einer immer komplexeren und schnelllebigeren Kommunikationswelt brauchen Marken smarte und intelligente Lösungen, die Zeit sparen und gleichzeitig Qualität und Konsistenz in der Kommunikation sicherstellen. Genau aus diesem Anspruch heraus haben wir BLAIQ entwickelt – als Entlastung für Teams und als Zukunftsbegleiter im digitalen Wandel.“

Weitere Informationen zum Tool finden Sie unter: https://blaiq.de/

Über B&B.

Die B&B. Markenagentur GmbH ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit Sitz in Hannover. Wir begleiten Marken mit wirksamer Co-Kreativität, empathischer Expertise und intelligenter Technologie – vom strategischen Fundament bis zur kreativen Umsetzung. Unser Team denkt kollaborativ, arbeitet interdisziplinär und verbindet Markenführung, Employer Branding und Change Communication zu integrierten Lösungen, die bewegen. Was uns antreibt: Marken zu schaffen, die Orientierung geben, Wandel gestalten und Menschen berühren – mutig, relevant und zukunftsgerichtet. Dabei setzen wir auf kreative Ideen, datenbasierte Strategien und smarte Tools, um Kommunikation messbar wirksamer und Unternehmen nachhaltig erfolgreicher zu machen.

