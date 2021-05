Das neue eBuch „Datenkompetenz als zentraler Baustein einer Datenstrategie: Von der Vision zur Roadmap

Datenkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz, die zukünftig von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen benötigt wird – wenngleich in unterschiedlichen Ausprägungen.

Neu erschienen im Hanser Verlag, das eBuch „Datenkompetenz als zentraler Baustein einer Datenstrategie: Von der Vision zur Roadmap“ von Katharina Schüller, Inhaberin und Geschäftsführerin von STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH, Vorstandsmitglied der Deutschen Statistischen Gesellschaft und Leiterin der Expertengruppe COVID-19 des Dachverbands europäischer Statistik-Gesellschaften . Die aus den Medien bekannte Statistikerin und Daten-Expertin Katharina Schüller, die DAX-30-Unternehmen, aber auch zahlreiche Mittelständler und öffentliche Institute u.a. zu statistischer Prozesslenkung, Datenmanagement und maschinellem Lernen berät, zeigt in dem eBuch anhand einer Fallstudie auf, wie in einem Verkehrsverbund das Thema Datenkompetenz in den Fokus der Entwicklung einer Datenstrategie genommen wurde. Vom Datenstrategie-Referenzmodell über co-kreative Workshops, in denen verschiedene Hierarchie-Ebenen zusammenarbeiten, bis zum Data Literacy Framework, wird dabei ein ganzheitlicher Prozess auf dem Weg zum datengetriebenen Unternehmen aufgezeigt.

„In einer von Digitalisierung geprägten Welt wird Datenkompetenz, wenngleich in unterschiedlichen Ausprägungen, zukünftig von allen Mitarbeitenden in irgendeiner Weise benötigt. Es geht dabei nicht unbedingt um Expertenwissen, sondern um eine Schlüsselkompetenz, die unter fachkundiger Anleitung, erlernbar ist. Digitale Kompetenzentwicklung heißt auch Datenkompetenz aufzubauen. „so Katharina Schüller, Inhaberin und Geschäftsführerin von STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH. „Mit der Datenkompetenz aller beteiligten Akteure (Management, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten) steht und fällt eine erfolgreiche Datenstrategie.“

„Datenkompetenz ist unumstritten eine der wichtigsten Kompetenzen für die Zukunft. Die renommierte Autorin von diesem als eBuch erschienenen Kapitel aus unserem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, Katharina Schüller, gibt den Leserinnen und Lesern anhand eines tatsächlichen Projektes, umfassenden Einblicke, wie man Daten als wertvollen Rohstoff der Neuzeit besser nutzen kann, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch und strategisch in Datenkompetenz geschult werden. Oftmals wird diese Kompetenz erst sehr spät oder gar nicht geschult, wenn es um die digitale Transformation geht. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir Deutschlands Top-Expertin zum Thema Datenkompetenz für diesen Beitrag gewinnen konnten“, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung und CEO des Innovationszentrums für Industrie 4.0 in Regensburg.

Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung erfahren Leser und Leserinnen, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umsetzen. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann. Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Katharina Schüller mehr als 45 weitere Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Bosch, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschul-Verband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, STAT-UP Statistical Consulting & Data Science, BOLD Enterprise Business-, Organizational- & Leadership, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, MÜNCHNER KREIS e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

Erhältlich hier:

„Datenkompetenz als zentraler Baustein einer Datenstrategie: Von der Vision zur Roadmap“

Katharina Schüller

ISBN 978-3-446-47060-6

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://amzn.to/3eEQUGD

#digikompetenzbuch

Über STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH

STAT-UP wurde im September 2003 in München als Spezialanbieter für Statistische Beratung und Data Science gegründet. Seit 2010 existiert eine selbstständige Niederlassung in Madrid. STAT-UP verfügt über langjährige Expertise in den Bereichen statistische Modellierung und Advanced/Predictive Analytics und hat bereits über 300 Projekte durchgeführt. Dabei zählen über 45% der DAX-30-Unternehmen zu den Kunden, aber auch zahlreiche Mittelständler und öffentliche Institute. Fachliche Schwerpunkte liegen in den Bereichen Industrielle Statistik (Versuchsplanung und -auswertung, statistische Prozesslenkung), Datenmanagement und Softwareentwicklung sowie Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen. STAT-UP kooperiert mit wissenschaftlichen Einrichtungen innerhalb Münchens sowie in ganz Deutschland. Die Geschäftsführerin Katharina Schüller ist als Expertin für Digitalisierung und Data Analytics Mitglied in mehreren Beiräten deutscher Unternehmen und ist Vorstandsmitglied der Deutschen Statistischen Gesellschaft und Leiterin der Expertengruppe COVID-19 des Dachverbands europäischer Statistik-Gesellschaften. Katharina Schüller war mit STAT-UP beratend bei der Entwicklung der curricularen Basis und der Umsetzung von dem VHS-App Stadt|Land|Datenfluss tätig, welche unter der Schirmherrschaft von der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel entwickelt wurde.

www.stat-up.com

Über das Innovationszentrum Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in 14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale Edutech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬-Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

www.i40.de

Über den Hanser Verlag

Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (Hanser Verlag) ist eines der wenigen mittelständischen Verlagsunternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befinden. Hanser, das sind mehrere, verschiedenartige Verlage: ein renommierter Literatur- und Kinderbuchverlag und ein bedeutender industrienaher Fachverlag. Das Profil geht auf das verlegerische Credo von Carl Hanser zurück. Als er seinen Verlag 1928 gründete, waren es von Anfang an zwei unternehmerische Zielsetzungen: ein literarischer Verlag mit hohem Anspruch und ein technischer Fachverlag mit industriellem Praxisbezug. Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG erhielt das undotierte Gütesiegel des Deutschen Verlagspreises 2020.

www.hanser.de



