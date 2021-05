Das neue eBuch: „Können Sie einem alten analogen Hund neue digitale Tricks beibringen?“

Neues eBook zu digitaler Kompetenzentwicklung von dem Psychologen & Lernexperten für Digitalisierung, Martin Dowling und dem Wirtschaftswissenschaftler & Innovationskenner Prof. Dr. Michael Dowling

Neu erschienen im Hanser Verlag, das eBuch: „Können Sie einem alten analogen Hund neue digitale Tricks beibringen?“ von Martin Dowling, COO & Head of Digital Competence Development beim Innovationszentrum für Industrie 4.0 und Prof. Dr. Michael Dowling, Inhaber des Lehrstuhls für Innovation und Technologie Management, Universität Regensburg, Vorstandsvorsitzender des MÜNCHNER KREIS e.V.

Disruptive Innovationen gibt es schon viel länger als nur im aktuellen Zeitalter der digitalen Transformation. Die Autorenpaarung, bestehend aus Martin Dowling, Experte für Psychologie und Corporate Learning in der Digitalisierung und dem in Deutschland lebenden amerikanischen Experten für disruptive Geschäftsmodelle, Prof. Dr. Michael Dowling, führt zu einem besonders spannenden Blick auf das Lernen für den stetigen Wandel. In diesem kurzweilig geschriebenen eBook erfahren wir anhand von überraschenden und prägnanten Beispielen, wie etwa von Lieutenant William Sims, der im Jahr 1898 als Kanoniere die Methoden der Navy disruptierte, aufgezeigt, wie die Einstellung zu Veränderungen eine wesentliche Rolle in der Digitalisierung spielt: die Psychologie des Lernens für den Wandel.

„Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass eine Person nicht alle möglichen digitalen Fähigkeiten erwerben muss, um alle möglichen digitalen Probleme zu lösen. Stattdessen kann jemand bereits ausreichend digitale Kompetenz erworben haben, wenn die Person in der Lage ist, die an sie gestellten Aufgaben im digitalen Zeitalter zu erfüllen“, so Martin Dowling, COO & Head of Digital Competence Development beim Innovationszentrum für Industrie 4.0

„Kompetenzentwicklung ist besonders wichtig für den Umgang mit disruptiver Innovation, da diese anders bewertet, eingeordnet und umgesetzt werden müssen. Digitale Kompetenz bedeutet daher auch, mit disruptiven Entwicklungen umgehen zu können“ so Prof. Dr. Michael Dowling, Inhaber des Lehrstuhls für Innovation und Technologie Management, Universität Regensburg, Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Forschungsausschusses des MÜNCHNER KREIS e.V.

„In ihrem vorab erschienenen Kapitel aus unserem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung führen uns der Psychologe und Lernexperte für Digitalisierung, Martin Dowling und der Wirtschaftswissenschaftler und Innovationskenner Prof. Dr. Michael Dowling multiperspektivisch durch die digitale Kompetenzentwicklung. Ich bin sehr froh über diesen Beitrag, da er die Vielschichtigkeit des Wandels zeigt und uns auch daran erinnert, den digitalen Wandel interdisziplinär angehen zu müssen. Wer die Psychologie des digitalen Wandels versteht, wird wohl auch häufiger damit erfolgreich sein“, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung und CEO des Innovationszentrums für Industrie 4.0 in Regensburg.

Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung erfahren Leser und Leserinnen, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umsetzen. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann. Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Martin Dowling und Prof. Dr. Michael Dowling mehr als 45 weitere Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Bosch, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschul-Verband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, Stat-Up Statistical Consulting & Data Science, BOLD Enterprise Business-, Organizational- & Leadership, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, MÜNCHNER KREIS e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

Erhältlich hier:

„Können Sie einem alten analogen Hund neue digitale Tricks beibringen?“

Martin Dowling und Prof. Dr. Michael Dowling

ISBN 978-3-446-47058-3

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://amzn.to/3ejLsZk

#digikompetenzbuch

Über den Lehrstuhl für Innovations und Technologiemanagement an der Universität Regensburg

Der Lehrstuhl für Innovations – und Technologiemanagement gehört der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Regensburg an. Derzeitige Forschungsschwerpunkte liegen auf technologischem Wandel und Arbeit, Innovationen und Digitalisierung im Personalwesen, Verhaltensökonomik sowie Widerstand gegenüber Wandel und Innovationen. Aktuell wird außerdem in den Bereichen e-Health, Geschäftsmodellinnovation sowie Familienunternehmen und Public Policy geforscht. Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ist eine forschungsstarke und in der Praxis anerkannte Bildungseinrichtung. Sie umfasst die Institute für Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie, Wirtschaftsinformatik, sowie Immobilienwirtschaft. Neben einer fachlich fundierten wissenschaftlichen Ausbildung legt die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften zudem ein großes Augenmerk auf die Nähe zur Praxis. Die Universität Regensburg ist eine moderne Campusuniversität, die sich seit ihrer Gründung 1962 zu einem international und national leistungsstarken Zentrum für Forschung und Lehre entwickelt hat. Als Volluniversität verfügt sie über ein breites und vielfältiges Fächerspektrum mit exzellenter Einzelforschung, innovativen, inter- und multidisziplinären Forschungsprojekten und einem attraktiven qualitätsgesicherten Studienangebot.

www.uni-regensburg.de/wirtschaftswissenschaften/bwl-dowling/startseite/index.html

Über das Innovationszentrum Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in 14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale Edutech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬-Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

www.i40.de

Über den Hanser Verlag

Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (Hanser Verlag) ist eines der wenigen mittelständischen Verlagsunternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befinden. Hanser, das sind mehrere, verschiedenartige Verlage: ein renommierter Literatur- und Kinderbuchverlag und ein bedeutender industrienaher Fachverlag. Das Profil geht auf das verlegerische Credo von Carl Hanser zurück. Als er seinen Verlag 1928 gründete, waren es von Anfang an zwei unternehmerische Zielsetzungen: ein literarischer Verlag mit hohem Anspruch und ein technischer Fachverlag mit industriellem Praxisbezug. Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG erhielt das undotierte Gütesiegel des Deutschen Verlagspreises 2020.

www.hanser.de



