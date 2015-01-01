-
Das professionelle Exposé als Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf
Werneburg Immobilien setzt auf aussagekräftige Präsentation und fundierte Marktdaten
Ein überzeugendes Exposé ist oft der erste Kontaktpunkt zwischen Immobilie und potenziellem Käufer. Die Art und Weise, wie eine Immobilie präsentiert wird, entscheidet maßgeblich über den Erfolg der Vermarktung. Werneburg Immobilien aus Berlin weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung, welche Informationen in ein professionelles Exposé gehören und wie diese optimal aufbereitet werden müssen.
Die Basis jedes professionellen Exposés bildet eine präzise Objektbeschreibung mit allen wesentlichen Daten. Dazu gehören die Wohnfläche, Anzahl der Zimmer, Baujahr, Energieausweis-Kennwerte und der Zustand der Immobilie. „Transparenz ist entscheidend“, betont Alexander Werneburg. „Kaufinteressenten möchten auf den ersten Blick erkennen, ob eine Immobilie ihren Anforderungen entspricht.“ Die Makler von Werneburg Immobilien achten darauf, dass alle Angaben vollständig und korrekt sind, um späteren Missverständnissen vorzubeugen.
Neben den technischen Daten spielt die Lage eine zentrale Rolle. Ein aussagekräftiges Exposé beschreibt nicht nur die Adresse, sondern auch die Infrastruktur des Umfelds. Informationen zu Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeiteinrichtungen helfen Interessenten, sich ein umfassendes Bild zu machen. „Besonders im Südosten Berlins mit seinen vielfältigen Ortsteilen können wir die Vorzüge der jeweiligen Lage gezielt herausstellen“, erläutert der Geschäftsführer. Die Nähe zu Grünflächen, Gewässern oder kulturellen Angeboten wird dabei ebenso berücksichtigt wie die praktischen Aspekte des täglichen Lebens.
Hochwertige Fotografien sind ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil eines professionellen Exposés. Sie vermitteln den ersten visuellen Eindruck und entscheiden oft darüber, ob ein Interessent eine Besichtigung vereinbaren möchte. Werneburg Immobilien setzt auf professionelle Immobilienfotografie, die Räume optimal in Szene setzt und die Atmosphäre der Immobilie authentisch wiedergibt. „Bilder sagen mehr als tausend Worte – sie müssen jedoch die Realität abbilden und gleichzeitig die Stärken der Immobilie betonen“, so Alexander Werneburg.
Die Aufbereitung der Grundrisse gehört ebenfalls zu den wichtigen Elementen. Ein übersichtlicher Grundriss ermöglicht es Interessenten, die Raumaufteilung zu verstehen und sich die Nutzungsmöglichkeiten vorzustellen. „Viele Kaufentscheidungen werden auch auf Basis der Raumaufteilung getroffen“, weiß Alexander Werneburg aus Erfahrung. Besonders bei größeren Objekten oder Häusern mit mehreren Etagen sind maßstabsgetreue Grundrisse unverzichtbar für eine professionelle Präsentation.
Neben den objektiven Fakten trägt auch eine ansprechende Beschreibung zum Erfolg bei. Die Makler von Werneburg Immobilien formulieren Exposétexte, die sachlich informieren und gleichzeitig die Besonderheiten der Immobilie hervorheben. Dabei wird auf eine ausgewogene Darstellung geachtet, die weder übertreibt noch wichtige Details verschweigt. Die langjährige Markterfahrung hilft dem Team, die Informationen so aufzubereiten, dass sie die richtige Zielgruppe ansprechen und qualifizierte Interessenten generieren.
Weitere Informationen zur professionellen Vermarktung und zu den Leistungen von Werneburg Immobilien wie Immobilienmakler Berlin-Köpenick, Hausverkauf Berlin sowie Immobilienbewertung Berlin erhalten Interessierte auf der Website.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Werneburg Immobilien
Herr Alexander Werneburg
Marientaler Straße 24a
12437 Berlin
Deutschland
fon ..: 030 / 666 55 666
fax ..: 030 / 666 55 66 55
web ..: https://www.werneburg-immobilien.de
email : info@werneburg-immobilien.de
Das Unternehmen Werneburg Immobilien, gegründet 1996 von Alexander Werneburg, hat sich auf die Vermittlung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Kapitalanlagen in Berlin und in der Umgebung spezialisiert. Gerne beraten Alexander Werneburg und sein Team Immobilienverkäufer und Immobiliensuchende und wickeln den gesamten Prozess für sie ab. Dabei halten sie stets die Entwicklungen des Berliner Immobilienmarktes im Blick.
Pressekontakt:
wavepoint GmbH & Co. KG
Herr Sascha Tiebel
Bonner Straße 12
51379 Leverkusen
fon ..: 0214 / 70 79 011
web ..: https://www.wavepoint.de
email : info@wavepoint.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Das professionelle Exposé als Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Das professionelle Exposé als Schlüssel zum erfolgreichen Immobilienverkauf
- Immobilienbewertung am Müritzsee: Fachkompetenz in Waren
- Kizpix modernisiert seine Plattform für Kita- und Schulfotografie
- Kryolipolyse bei Ärzten in Adliswil: Moderne Fettreduktion mit CoolSculpting von Zeltiq
- Verus Digital und Fraunhofer IGD entwickeln einzigartiges System zur autonomen 3D-Digitalisierung von Gemälden
- Neuer Großkunde im Bereich Payroll: SPS übernimmt Payroll-Admin-Services für Merck
- Formation Metals: 0,95 g/t Gold über 61,1 Meter – nächster Volltreffer!
- AVGS-Gründungscoach in der Nähe: IHK-Preisträger öffnet TONNIKUM®-Netzwerk für 238 Orten
- Die wachsende Bedeutung von Unternehmenskultur
- Wenn Strategien leise sterben
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.