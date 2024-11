Das schönste Einfamilienhaus Deutschlands kommt vom Holzbauspezialisten Regnauer

Mit dem 1. Platz bei der Verleihung des Deutschen Musterhauspreises hat das Vitalhaus „Klara“ des Familienunternehmens Regnauer aus Seebruck erneut bundesweit einen Spitzenplatz erzielt.

Seebruck / Fellbach – Mit dem 1. Platz bei der Verleihung des Deutschen Musterhauspreises hat das Vitalhaus „Klara“ des Familienunternehmens Regnauer aus Seebruck erneut bundesweit einen Spitzenplatz erzielt. Geschäftsführer Michael Regnauer und Gerd Holzschuh, Vertriebsleiter Hausbau, nahmen die renommierte Auszeichnung jetzt im Musterhauspark in Fellbach bei Stuttgart aus der Hand des Architekten und TV-Bauexperten John Kosmalla entgegen. In der Kategorie „Einfamilienhaus“ hatte Regnauer mit großem Abstand auf den Zweitplatzierten den Siegerpreis erzielt.

Das Online-Portal „Musterhaus.net“ hatte zusammen mit John Kosmalla, der aus Doku-Soaps bei RTL II bekannt ist, im Rahmen eines Online-Votings die Sieger des Deutschen Musterhauspreises ermittelt. Rund 20.000 User hatten sich an der Abstimmung beteiligt. Zur Wahl standen dabei 40 Entwürfe in den vier Kategorien „Einfamilienhaus“, „Premiumhaus“, „Newcomer“ und „Privathäuser“. In jeder Kategorie wurden drei Gewinner ermittelt.

Bei Regnauer ist die Freude über die Preisverleihung entsprechend groß, denn das Musterhaus Klara hat damit bereits zum vierten Mal eine Top-Platzierung bei einem bundesweiten Wettbewerb erzielt. Dazu zählt etwa auch die Prämierung mit dem Großen Deutschen Fertighauspreis in der Kategorie „Modern Family Home“ im vergangenen Jahr. Er gilt branchenintern als „Oskar“-Auszeichnung.

In der Beurteilung für die Preisverleihung hob die Jury den äußeren Minimalismus hervor, der „für Klarheit und ein Gefühl von Ruhe und Kontemplation“ sorge. Die Wände mit der räumlich zurücktretenden Giebelfassade wiederum signalisierten „Bodenständigkeit und Standfestigkeit“ mit geschützten Bereichen für Terrasse und Balkon. Die bis zum Boden reichende Glasfront samt dem aufgeglasten Giebel sorge für Licht und Transparenz und öffne den Innenraum „für einen befreiten Blick in die Natur“.

Dominiert nach außen hin eher ein schlicht-reduzierter Stil mit klarer Kubatur, so überrascht Klara im Inneren mit emotionalen Wohnerlebnissen, einem individuellem „Bohemian“-Stil sowie Wohngesundheit und hohem Wohnkomfort mit überraschenden Noten. Mit dem Musterhaus „Klara“ in Fellbach präsentiert sich Regnauer Hausbau als innovationsfreudiges Unternehmen und setzt einen Meilenstein im Bereich regionstypischer Ökohäuser aus Holz. Es kombiniert auf intelligente Weise eine klare Architektursprache, ein Maximum an Wohnkomfort und Wohngesundheit, höchste Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie innovative Haustechnik.

Dass Regnauer bundesweit zu den erfolgreichsten und innovativsten Familienunternehmen im Bereich Holzfertigbau gehört, beweist nicht zuletzt eine weitere Auszeichnung als Gewinner des Hausbau Design Awards 2024. Rund 21.000 Teilnehmer ermittelten bei dem in Kooperation mit dem City-Post-Zeitschriftenverlag in München veranstalteten Wettbewerb in neun Kategorien die Sieger. Bewertet wurden dabei über 100 Häuser von 24 verschiedenen Fertighaus-, Holzhaus- und Massivhausanbietern. Das Vitalhaus „Kempten“ von Regnauer wurde mit dem 3. Preis in der Kategorie „Kundenhäuser“ ausgezeichnet.

(07.11.2024)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

Herr Roman Steiner

Pullacher Str. 11

83358 Seebruck/Chiemsee

Deutschland

fon ..: +49 8667 72-222

fax ..: +49 8667 72-290

web ..: http://www.regnauer.de

email : hausbau@regnauer.de

Regnauer Hausbau aus Seebruck am Chiemsee hat sich mit Vitalhäusern einen Namen gemacht. „Häuser, die gut tun“ lautet folgerichtig auch die Botschaft des oberbayerischen Holzhausherstellers. Die Leidenschaft für wohngesundes Bauen stellt jedes neue Haus, das Seebruck verlässt, erneut unter Beweis. Unternehmenschef Michael Regnauer betont, dass „moderne Häuser als Kraft- und Energiequelle im anstrengenden Alltag dienen und sich aufgrund des ökologischen Baustoffes Holz und der leistungsstarken Vitalwände als Gesundbrunnen erweisen.“ Das Familienunternehmen, das vor 95 Jahren gegründet wurde, baut

schlüsselfertige Häuser aus einer Hand.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG

Herr Roman Steiner

Pullacher Str. 11

833358 Seebruck/Chiemsee

fon ..: +49 8667 72-222

web ..: http://www.regnauer.de

email : hausbau@regnauer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fortuna meldet Rekordgewinn für das dritte Quartal 2024 Neuer Kanzler an der bbw Hochschule