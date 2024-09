Das Selbstwert-Lexikon – Ein Kompass zu innerer Stärke und persönlichem Wachstum

Ein gesundes Selbstwert-Gefühl – unabhängig von äußeren Erfolgen – ist elementar für ein glückliches und zufriedenes Leben. Doch warum leiden so viele Menschen an Selbstzweifeln?

Selbstwert – ein Begriff, der oft genannt, aber selten wirklich verstanden wird. Dabei ist ein gesundes Selbstwertgefühl die Basis für ein erfülltes Leben, beruflichen Erfolg und innere Zufriedenheit. Oft wird Selbstwert aufgrund von äußeren Erfolgen oder dem „Haben“ aufgebaut. Doch was passiert, wenn äußere Erfolge wegbrechen? Was bleibt dann von einem vermeintlichen Selbstwert übrig?

Leider wird das Thema im Unternehmenskontext bisher nicht ernst genommen. Dabei leiden erschreckend viele erfolgreiche Menschen an Selbstzweifeln. Doch darüber spricht kaum jemand, denn andere könnten diese Person dann als inkompetent oder schwach empfinden. Und so leiden tagtäglich unzählige Menschen darunter, ständig leisten zu müssen, begleitet von dem Gefühl, es reiche noch immer nicht.

Echter Selbstwert – unabhängig von äußeren Erfolgen und vom „Haben“ ist trainierbar.

Das Selbstwert-Lexikon von Daniela Landgraf

Daniela Landgraf hat ihrem Buch „Das Selbstwert-Lexikon“ 133 Übungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls niedergeschrieben – alphabetisch nach Themen sortiert.

Es ist weit mehr als ein Ratgeber, es ist vielmehr ein systematischer Kompass, der Leserinnen und Leser von A bis Z durch die emotionalen Stolpersteine des Alltags führt und konkrete Wege aufzeigt, den eigenen Selbstwert zu stärken.

Von A wie Angst bis Z wie Zweifel

Das Selbstwert-Lexikon hat eine klare Struktur. Es ist alphabetisch sortiert, was es besonders praktisch macht: Wer gezielt nach Lösungen für ein bestimmtes Thema sucht, findet sofort die passenden Einträge. Von „A wie Angst“ über „M wie Mut“ oder „N wie Neid“ bis „Z wie Zweifel“ werden alle Aspekte des Selbstwertgefühls detailliert behandelt. Daniela Landgraf bietet dabei nicht nur fundiertes Wissen, sondern verknüpft ihre Erklärungen mit praxisnahen Übungen, die sich direkt in den Alltag integrieren lassen. Das Buch enthält insgesamt 133 Übungen mit jeweils diversen Unter-Übungen, die gezielt zur Stärkung des Selbstwertgefühls und zur Förderung von Lebensfreude entwickelt wurden.

Beispiele:

„A wie Angst“: Dazu gehört beispielsweise die Angst vor Ablehnung. Ängste beeinflussen das Selbstwertgefühl massiv. Doch wie können Ängste, wie die Angst vor Ablehnung verändert werden? In dem Buch werden hierzu konkrete Übungen an die Hand gegeben, um diese Ängste Stück für Stück zu verändern – für mehr Freude im Leben.

„M wie Mut“: Mangelnder Mut ist häufig die Folge von fehlendem Vertrauen. Doch wie kann dieses Vertrauen, zum Beispiel in die eigenen Fähigkeiten, entwickelt werden? Wie können Betroffene trotz Unsicherheiten und fehlendem Mut Schritte in neue Richtungen wagen? Mut bedeutet meist nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern die Entscheidung, trotz der Angst zu handeln.

„N wie Neid“: Ein weiteres Beispiel ist das Thema Neid, welches ebenfalls oft aus einem mangelnden Selbstwertgefühl heraus entsteht. Kaum jemand mag dieses Gefühl, doch es lässt sich nicht einfach abschalten – besonders, wenn der Selbstwert niedrig ist. Daniela Landgraf sagt dazu: „Neid ist da, wo die Sehnsucht ist.“ Dieses Zitat beschreibt prägnant, wie tief verwurzelte Wünsche und unerfüllte Sehnsüchte Neidgefühle auslösen können. Was hat das mit Selbstwert zu tun? Ein Mensch mit geringem Selbstwert sieht den Erfolg anderer oft als Bedrohung. Im Selbstwert-Lexikon wird aufgezeigt, wie man Neid in „Freude für den anderen“ umwandeln kann und sich von Herzen über den Erfolg anderer freuen lernt.

„Z wie Zweifel“: Daniela Landgraf zeigt auf, wie negative Denkmuster oft unbewusst unser Handeln blockieren und bietet effektive Wege, um diese Kreisläufe zu durchbrechen. Hier finden sich Ansätze zur Selbstreflexion und Selbstakzeptanz, die helfen, den Fokus wieder auf die eigenen Stärken zu lenken und gesunde Gedankenmuster zu etablieren.

Für wen ist das Selbstwert-Lexikon?

Das Buch ist ideal für Menschen, die spüren, dass sie sich selbst oft im Weg stehen – sei es im Beruf, in Beziehungen oder im Alltag. Jeder, der an sich zweifelt, sich ständig mit anderen vergleicht oder zum Beispiel Schwierigkeiten hat, „Nein“ zu sagen, findet hier konkrete Unterstützung. Daniela Landgraf richtet sich sowohl an Menschen, die bereits an ihrem Selbstwert arbeiten, als auch an diejenigen, die einen Einstieg in dieses wichtige Thema suchen. Weiterhin ist das Selbstwert-Lexikon ein Schatzkästchen für Coaches und Therapeuten, die nach Übungen für ihre Kunden und Klienten suchen.

Auch in der Arbeitswelt ist ein starkes Selbstwertgefühl mehr als nur ein persönlicher Vorteil. Mitarbeitende mit gesundem Selbstwert sind kreativer, belastbarer und produktiver. Führungskräfte, die den Selbstwert ihrer Teams fördern, schaffen nicht nur ein positives Arbeitsklima, sondern steigern auch die Motivation und das Engagement ihrer Mitarbeitenden. Ein gestärkter Selbstwert führt direkt zu höherer Resilienz und damit zu langfristigem Erfolg.

Anna: Ein Beispiel aus dem Alltag

Um die Wirksamkeit des Buches zu verdeutlichen, schauen wir auf die Geschichte von Anna, einer Grafikdesignerin, die täglich mit Selbstzweifeln kämpft. Anna hat brillante Ideen, aber in Meetings schweigt sie, weil sie Angst hat, ihre Vorschläge könnten nicht gut genug sein. Ihr innerer Kritiker blockiert sie, und im Laufe der Zeit verliert sie immer mehr Selbstvertrauen. Mit Hilfe des Selbstwert-Lexikons erkennt sie beispielsweise, wie sehr ihre Furcht vor Ablehnung sie zurückhält. Die Übungen helfen ihr, diese Angst Schritt für Schritt abzubauen. Als sie schließlich „Z wie Zweifel“ liest, erkennt sie die Denkmuster, die sie seit Jahren belasten, und beginnt, diese zu verändern. Nach wenigen Wochen traut sie sich, in Besprechungen offen zu sprechen – und ist überrascht, wie positiv ihre Beiträge aufgenommen werden. Das Selbstwert-Lexikon zeigt ihr, dass der Schlüssel zu mehr Selbstbewusstsein und Erfolg in ihr selbst liegt – und dass kleine, gezielte Veränderungen große Wirkungen haben können.

Was das Selbstwert-Lexikon besonders macht: Mehr als nur ein Buch

Das Selbstwert-Lexikon hebt sich von anderen Ratgebern durch seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ab. Es ist kein Buch, das nur einmal gelesen wird und dann im Regal verstaubt. Es ist ein täglicher Begleiter, der immer wieder zur Hand genommen werden kann, um an spezifischen Themen zu arbeiten. Es muss nicht von vorne nach hinten gelesen werden, sondern alle Übungen können unabhängig voneinander gemacht werden. Durch die alphabetische Sortierung sind spezifische Themen schnell gefunden. Die Kombination aus fundiertem Hintergrund und praktischen Übungen macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Menschen, die ihr Selbstwertgefühl nachhaltig stärken möchten.

Für Coaches und Therapeuten bietet es viele praktische Übungen, die sie an ihre Kunden und Klienten weitergeben können.

Jeder Abschnitt bietet sowohl Erklärungen, als auch konkrete Handlungsanweisungen. Dadurch werden die Lesenden aktiv in den Prozess eingebunden, anstatt nur passiv zu konsumieren.

Ein unverzichtbarer Begleiter auf dem Weg zu mehr Selbstwert

Das Selbstwert-Lexikon von Daniela Landgraf ist mehr als nur ein Nachschlagewerk. Es ist ein umfassender Leitfaden für persönliche Entwicklung, der Leserinnen und Leser von A bis Z begleitet. Wer seinen Selbstwert stärken möchte, findet hier nicht nur wertvolle Informationen, sondern vor allem praktische Werkzeuge, um das eigene Leben nachhaltig zu verändern. Ein Must-have für alle, die ihr volles Potenzial entfalten und den Grundstein für ein glückliches, selbstbestimmtes Leben legen wollen, sowie für alle Coaches und Therapeuten, die ihre Übungs-Schatzkiste für Kunden und Klienten füllen wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Autorin Daniela Landgraf

Frau Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9

24257 Köhn

Deutschland

fon ..: 0174-2419788

web ..: https://danielalandgraf.com

email : dl@danielalandgraf.com

Daniela Landgraf ist Autorin von 19 Büchern, Keynote Speakerin und Autorin. Spezialisiert hat sie sich auf die Themen mentale Stärke und Selbstwert infolge Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Aufgrund Ihres Tourette-Syndroms ist sie selbst durch die „Selbstwerthölle“ gegangen und weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe dem Lebensglück entgegenstehen, selbst wenn eine hohe mentale Stärke vorhanden ist.

Ursprünglich war sie in der Finanzbranche tätig und dieser fast 30 Jahre lang treu – als Beraterin, Vertriebsleiterin, Dozentin, Trainerin und IHK-Prüferin.

Seit vielen Jahren coacht sie Führungskräfte und Mitarbeiter aus diversen anderen Branchen und steht mit ihren inspirierenden Impulsvorträgen regelmäßig auf der Bühne.



Pressekontakt:

Autorin Daniela Landgraf

Frau Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9

24257 Köhn

fon ..: 0174-2419788

email : dl@danielalandgraf.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordseehehler“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag Restcent: Schleswig-Holstein Netz, eine Tochter von HanseWerk, spendet 1.000 Euro für Hospizdienst Angeln