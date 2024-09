Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordseehehler“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Diamantendeal am Strand von Norddeich gerät außer Kontrolle: Die Beweise verschwinden und die Verdächtigen bleiben unerkannt. Als plötzlich zwei Personen spurlos verschwinden, wird es brenzlig …

In dem neuen Kriminalfall der Kripo Norden stehen Torsten Köhler und Gerrit Wolter vor einem Rätsel: Während die Verdächtigen ein Katz-und-Maus-Spiel spielen, sind plötzlich ihre Kollegin und Köhlers Freundin verschwunden. Die Lage spitzt sich zu.

Zum Inhalt von „Nordseehehler“:

„Ich wüsste gern, wer heute überhaupt verhaftet werden soll – und warum!“ Die Kommissare Torsten Köhler und Gerrit Wolter von der Polizei Norden in Ostfriesland sind zur Unterstützung eines BKA-Einsatzes abgeordnet, wissen aber nicht, um was es eigentlich geht. Das stellt sich erst heraus, als sie am Strand von Norddeich auf ihre Kollegen Tanja Schuster und Ludwig Gruber vom Bundeskriminalamt treffen: Bei der Übergabe von Diamanten aus einem Raubüberfall an einen Hehler sollen die Beteiligten verhaftet werden. Aber der Plan geht gründlich schief und die Diamanten sind verschwunden! Der vermeintliche Hehler, Holger Dornbusch, Besitzer eines Andenkenladens an der Norddeicher Straße, war gar nicht vor Ort, sie haben keinerlei Handhabe gegen ihn. Als Saskia Courtmans, die als Mittäterin des Raubes verdächtigt wird, als Saisonkraft bei Dornbusch auftaucht, beginnt ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel, welches den beiden Verdächtigen diebischen Spaß zu machen scheint. Erst als Köhlers Freundin, die Journalistin Dortje Brannum, einen entscheidenden Hinweis liefert, nehmen die Ermittlungen richtig Fahrt auf. Doch dann ist Dortje verschwunden und auch Tanja, die Kollegin vom BKA, meldet sich nicht mehr …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Mord am Siel“ (ISBN 978-3-95573-633-0), „Deichblut“ (ISBN 978-3-95573-658-3), „Nordseebunker“ (ISBN 978-3-95573-851-8), „Totenboje“ (ISBN 978-3-95573-914-0) „Küstenblut“ (ISBN 978-3-96586-020-9), „Nordseefalle“ (ISBN 978-3-96586-042-1), „Nordseestar“ (ISBN 978-3-96586-228-9), „Nordseegrusel“ (ISBN 978-3-96586-250-0), „Nordseelist“ (ISBN 978-3-96586-438-2), „Nordseerache“ (ISBN 978-3-96586-443-6), „Nordseenixe“ (ISBN 978-3-96586-644-7), „Nordseeglut“ (ISBN 978-3-96586-659-1), „Nordseegauner“ (ISBN 978-3-96586-811-3) „Nordseepirat“ (ISBN 978-3-96586-834-2) und „Nordseekeule“ (ISBN 978-3-68975-042-8) ist jetzt mit „Nordseekeule“ (ISBN 978-3-68975-068-8) Band 16 der erfolgreichen Krimireihe von Sina Jorritsma im Klarant Verlag erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/gp/product/B0DH4RFVC8 sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073088395.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag

Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042116767647

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

