Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordseegauner“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein grotesker Todesfall in Norddeich – wer ist der Tote im Bett neben Tanja Riekens? Und wo ist eigentlich ihr Freund, der gestern Nacht noch das Zimmer mit ihr geteilt hat?

In dem neuen Kriminalfall der Kripo Norden geht es mysteriös zu: Ein Pensionsbesitzer gibt zu, die Leiche in einem seiner Zimmer zu kennen! Es wird behauptet, dass er seinem alten Studienfreund, der sich in einer schwierigen Lage befand, kostenlosen Wohnraum im Dachgeschoss zur Verfügung stellte. Die Kommissare Köhler und Wolter hegen jedoch Bedenken bezüglich dieser Geschichte. Könnte es sein, dass das Mordopfer stattdessen in dubiose Machenschaften verstrickt war?

Zum Inhalt von „Nordseegauner“:

»Es gibt einen mysteriösen Todesfall in Norddeich!«

Als Tanja Rieken in der Norddeicher Pension Blauwal am Morgen aufwacht, liegt ein Mann neben ihr. Doch es ist nicht ihr Freund, mit dem sie eigentlich das Zimmer teilt, sondern ein völlig Fremder. Und er ist tot!

Was ist in der letzten Nacht geschehen? Wo ist Tanja Riekens Freund? Und wer ist überhaupt der strangulierte Tote?

Der Pensionsbesitzer gibt gegenüber den Kommissaren Torsten Köhler und Gerrit Wolter schließlich zu, den Ermordeten zu kennen. Angeblich hat er seinen alten Studienfreund, der sich in einer Notlage befand, gratis in der Dachkammer wohnen lassen. Doch die Ermittler haben Zweifel an der Geschichte. War das Mordopfer vielmehr in üble Gaunereien verstrickt?

Als wäre der Fall nicht nervenaufreibend genug, muss sich Köhler bald auch noch um seine Freundin Dortje sorgen. Denn die Kriminalreporterin kommt bei ihren eigenen Recherchen einem der Verdächtigen gefährlich nahe …

Nach den Ostfrieslandkrimis „Mord am Siel“ (ISBN 978-3-95573-633-0), „Deichblut“ (ISBN 978-3-95573-658-3), „Nordseebunker“ (ISBN 978-3-95573-851-8), „Totenboje“ (ISBN 978-3-95573-914-0) „Küstenblut“ (ISBN 978-3-96586-020-9), „Nordseefalle“ (ISBN 978-3-96586-042-1), „Nordseestar“ (ISBN 978-3-96586-228-9), „Nordseegrusel“ (ISBN 978-3-96586-250-0), „Nordseelist“ (ISBN 978-3-96586-438-2), „Nordseerache“ (ISBN 978-3-96586-443-6), „Nordseenixe“ (ISBN 978-3-96586-644-7) und „Nordseeglut“ (ISBN 978-3-96586-659-1) ist jetzt mit „Nordseegauner“ (ISBN 978-3-96586-811-3) Band 13 der erfolgreichen Krimireihe von Sina Jorritsma im Klarant Verlag erschienen. Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0CCBQMQ9J sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/nordseegauner-ostfrieslandkrimi-koehler-und-wolter-ermitteln_41628971-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

