Vorsprung im Wettbewerb um Topkonditionen – BaufiXperten neuer Kooperationspartner von creditweb

BaufiXperten, das dynamische Unternehmen aus Regensburg, wird ab sofort neuer White-Label-Kooperationspartner von creditweb

Köln, 20.07.2023

Synergien nutzen, Ziele gemeinsam erreichen und die Marktposition stärken – zu diesem Schritt haben sich nun die auch die baufiXperten entschieden. Das dynamische Unternehmen aus Regensburg wird ab sofort neuer White-Label-Partner von creditweb.



Mit über 20 Jahren Erfahrung im Finanzierungsbereich bieten die baufiXperten ihren Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und sind im Raum Regensburg, Nürnberg und Frankfurt eine wichtige Anlaufstelle für Immobilienkäufer. Durch die strategische Partnerschaft mit creditweb können sie ihren Kunden so noch attraktivere Konditionen anbieten und sich ein gutes Stück Vorsprung im Wettbewerb um Technologien und Topkonditionen verschaffen. „Die Zusammenarbeit mit creditweb ist ein zukunftssicheres Geschäftsmodell“, ist sich Hans Dieter Meier, Geschäftsführer bei baufiXperten, sicher. „Für unsere Kunden ändert sich auf den ersten Blick nichts, denn durch die White-Label-Partnerschaft bieten wir die Baufinanzierung weiterhin unter unserem Namen an“, ergänzt Ramona Marx, ebenfalls Geschäftsführerin bei den baufiXperten und zuständige Finanzierungsberaterin für Regensburg und Frankfurt.



Regionale Baufinanzierungsberatung mit den besten Konditionen Deutschlands

Das White-Label-Konzept ist eine erfolgreiche Unternehmensstrategie von creditweb. Das Geschäftsmodell ermöglicht es den Partnerunternehmen Finanzierungen weiterhin unter eigener Marke abzuwickeln, gleichzeitig aber von der Marktposition und den wettbewerbsfähigen Baufinanzierungs-Konditionen creditwebs zu profitieren. „Wir geben nicht nur unsere günstigen Zinssätze an unsere Partner weiter, sondern stellen ihnen auch den kompletten technischen Background zur Verfügung, wie etwa einen eigenen Plattform-Zugang, unsere Online-Baufinanzierungsrechner und andere prozessoptimierende Lösungen“, weiß creditweb-Geschäftsführer Patrick Luchetta. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit den baufiXperten einen weiteren erfolgreichen Partner gewinnen konnten.“



Immobilienkredite zu Topkonditionen

Das stetig wachsende Partnernetzwerk von creditweb zeigt, dass sich bereits viele angesehene Unternehmen aus der Branche, für diese Art der Zusammenarbeit entscheiden. „Unsere Kunden wissen, dass sie bei uns eine Beratung auf Augenhöhe, umfangreiches Fachwissen und eine solide Finanzierung bekommen. Mit creditweb können wir unseren Kunden nun ein Finanzierungskonzept anbieten, das wir allein so nicht darstellen könnten“, ist sich Ulrike Kummer, Geschäftsführerin und Finanzierungsspezialistin für den Raum Regensburg und Weiden sicher. „In einem wettbewerbsintensiven Umfeld brauchen wir raffinierte und marktfähige Lösungen zu Topkonditionen, damit die Immobilienträume unserer Kunden Wirklichkeit werden.“

