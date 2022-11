creditweb baut BtoB-Commerce weiter aus

Personelle Verstärkung im Partnergeschäft

Köln, 10.11.2022

creditweb, einer der größten Anbieter für Baufinanzierungen in Deutschland, setzt weiter auf B2B-Commerce und baut mit strategischen Allianzen das Partnergeschäft aus. Dafür holt sich der Kreditvermittler zur Unterstützung drei erfahrene Vertriebsexperten und Baufinanzierungs-Profis ins Haus.

Business-Ökosysteme und neue digitale Geschäftsmodelle werden in Zeiten von Digitalisierung, wachsenden Kundenanforderungen und einem intensivierten Wettbewerb immer wichtiger. Baufinanzierungsspezialist creditweb hat das Potenzial gezielter Kooperationen erkannt und forciert das Partnergeschäft. Dafür stellt der Kreditvermittler sein Team stärker auf: Seit September 2022 unterstützt Klaus J. Langhals-Arnold als Director Partnerships die Geschäftsleitung beim Ausbau des BtoB-Commerce als wichtiges strategisches Geschäftsfeld. Zusätzlich holt sich creditweb mit Nico Schicke als Key-Account-Manager Ost und Markus Dalemann als Key-Account-Manager Süd zwei weitere Branchenkenner ins Team. „Aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeiten sind alle drei erfahrene Baufinanzierungs-Profis und verfügen zudem über eine sehr gute Expertise im Plattform- und Vermittlergeschäft. Damit sind sie eine top Besetzung für unseren BtoB-Bereich“, freut sich creditweb-Geschäftsführer Horst Kesselkaul über die Verstärkung in seinem Team.

Partnergeschäft in der Baufinanzierungsbranche aktiv vorantreiben

Langhals-Arnold, Schicke und Dalemann unterstützen zukünftig die Geschäftsführer Horst Kesselkaul und Patrick Luchetta bei der Gewinnung und Betreuung neuer Kooperationspartner. „creditweb ist in der Bankenbranche im Partnergeschäft ganz vorne mit dabei. Deshalb freue ich mich darauf, den Ausbau des Partner-Netzwerks aktiv mit voranzutreiben“, so der neue Director Partnerships Langhals-Arnold. creditweb betreibt Kooperationen mit Partnern ganz unterschiedlicher Volumen – vom Maklerbüro über kleinere Genossenschaftsbanken bis hin zu institutionellen Anbietern. Der Schwerpunkt von Langhals-Arnold wird dabei vor allem auf Kooperationspartnern aus dem Bankensektor liegen, während Schicke und Dalemann lokal sehr gut vernetzt sind und regional agieren werden.

Konsolidierung im Bankensektor als Chance für neue Wege

„Der Bankensektor konsolidiert sich. Auf diese Herausforderung müssen vor allem die kleineren Banken reagieren“, weiß Patrick Luchetta, ebenfalls Geschäftsführer bei creditweb, „eine strategische Kooperation mit creditweb ist da eine erfolgsversprechende Lösung.“ In den letzten Jahren hat sich der Finanzmarkt zunehmend zu einem komplexen Ökosystem entwickelt, in dem kleinere Banken durch größere Wettbewerber verdrängt werden. Kooperationen können dabei zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden, denn Partner von creditweb profitieren nicht nur von den wettbewerbsfähigen Konditionen des Kreditvermittlers, sondern auch von schlanken Prozessen bei der Abwicklung sowie modernen digitalen Strukturen. „Das neue Team kann unsere Kooperationspartner aufgrund ihrer Erfahrungen optimal beraten und professionell einschätzen, wann eine strategische Allianz sinnvoll ist. Nicht nur wir, sondern auch unsere Partner können sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen freuen“, sind sich Horst Kesselkaul und Patrick Luchetta sicher.



Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten und mehrfach ausgezeichneten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Im April 2022 haben sich creditweb, Baufi24 und Hüttig & Rompf zur Bilthouse-Gruppe zusammengeschlossen. Alle Unternehmen bleiben am Markt aktiv und setzen auch weiterhin auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung.

400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.



